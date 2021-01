Francis Cabrel : ses enfants ne seraient pas « respectueux », il serait malheureux à cause de cette situation

Pour Télé 7 jours, le chanteur a décidé de se confier concernant son passé et notamment ses enfants. Vous savez sans doute que les artistes ont tendance à utiliser leur profession pour partager des sentiments qu’ils n’ont pas forcément l’occasion de dévoiler dans leur quotidien. En effet, il est toujours délicat de prononcer un « je t’aime » à ses proches surtout lorsque vous êtes très réservé et pudique. Francis Cabrel avec l’éducation qu’il a pu recevoir se retrouve alors dans cette situation et le chanteur a confié sur le plateau de BFMTV que la musique avait pu l’aider.

Francis Cabrel utilise la chanson pour se confier

Il précise que personne n’a pu lui apprendre à dire « je t’aime », il a donc partagé des chansons dans lesquelles il est en mesure de se confier. Il a également trois enfants et il a tendance à être malheureux lorsqu’il constate que la jeune génération ne respecte pas forcément la langue française.

Francis Cabrel précise qu’il peut voir comment ses enfants sont en mesure de communiquer et il a parfois l’impression d’être un ancien combattant .

. Le chanteur déclare être très respectueux de la langue française, il est alors un « peu malheureux lorsqu’elle est malmenée ».

L’artiste est donc très soucieux de la qualité de ses chansons, mais également des messages qu’il peut transmettre.

De ce fait, lorsqu’il partage un simple SMS, il vérifie plusieurs fois que les fautes ne sont pas au rendez-vous avant de valider cet envoi. Aujourd’hui, les moyens de communication sont nombreux et les Français n’ont pas toujours une vraie attention pour la langue française. Cette dernière est alors malmenée et certains artistes s’inspirent d’ailleurs des expressions utilisées pour concevoir des chansons.

Francis Cabrel a l’impression d’être vieille France

Lorsque le chanteur communique avec ses enfants, il constate immédiatement le fossé qu’il est possible de créer entre les deux méthodes. Les adolescents et la jeune génération utilisent de nouveaux mots, et même des expressions que Francis Cabrel ne comprend pas forcément. Il précise alors dans cet entretien qu’il se sent un peu vieille France. Il n’est sans doute pas le seul puisque de nombreux parents n’arrivent pas forcément à adopter la communication de leurs enfants, cela engendre d’ailleurs des incompréhensions.

Des parents ont toutefois décidé de se mettre à la page pour garder ce lien si précieux avec les enfants. Toutefois, Francis Cabrel aimerait sans doute que ses enfants agissent autrement afin de respecter un peu plus la langue française qui est clairement malmenée, et même menacée. En effet, lorsque les expressions et les fautes sont nombreuses dans de simples SMS, il est difficile de penser que le respect de l’orthographe et de la grammaire est possible à l’école. Il est donc indispensable de bien écrire en respectant tous les codes, cela évite de créer des fossés entre les générations et il est ainsi beaucoup plus simple de progresser à l’école.