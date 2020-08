Francis Lalanne, 62 ans, en couple avec une jeune femme de 24 ans ! Les internautes sont choqués !

Si on dit souvent que l’amour fait des heureux, alors Francis Lalanne fait certainement partie de ces derniers. Comme quoi, même en étant une personne énigmatique en tout point, le musicien possède bien un cœur pour aimer, et c’est dans les bras de la ravissante Alice que Francis Lalanne trouve aujourd’hui son bonheur. Un bonheur qui a inexorablement conduit à la venue d’un nouveau membre de la famille. Apprenez-en plus dans cet article.

Francis Lalanne en couple dans le plus grand des secrets

Beaucoup de personnes ont toujours considéré le musicien Francis Lalanne comme une sorte de loup solitaire. Il faut dire que ses actes ont souvent donné l’impression qu’il était peu attaché aux liens familiaux, un véritable amoureux de la liberté dirait-on. On le pensait encore jusqu’à ce jeudi 20 août, où le musicien s’est confié dans les pages de Gala.

En effet, l’homme file le parfait amour avec Alice, une jeune femme de 24 ans. Les 38 ans d’écart qui les séparent sont bien loin de les gêner. Si on dit que l’amour n’a pas d’âge, ce n’est certainement pas Francis Lalanne qui dira le contraire. Le musicien a bien l’air de nager dans le bonheur.

L’interprète de Reste avec moi est bien conscient que sa relation avec Alice crée bien des discussions sur la toile. Le couple a même opté pour une véritable discrétion. Alors que tout le monde croyait Francis Lalanne en train de vivre une vie de bohème dans un de ces endroits les plus insolites du monde, notre chanteur vivait une douce idylle amoureuse avec Alice.

Les deux tourtereaux vivent sur leur petit nuage d’amour depuis trois ans. Un amour si beau que Francis Lalanne et Alice ont décidé d’être papa et maman. Ce sera la cinquième fois pour le musicien et la première fois pour sa compagne. Chose dite, chose faite, un nouveau membre de la famille a vu le jour.

Même si tout le monde l’ignorait, Francis Lalanne est de nouveau père… depuis huit mois ! Le couple a eu une ravissante petite fille prénommée Léiah. La petite est née à la fin du mois de novembre 2019, au grand bonheur de ses parents.

Une rencontre aussi fortuite que magique

Ah l’amour… En rentrant chez lui ce fameux soir, Francis Lalanne ne savait certainement pas qu’il était sous le viseur de cupidon. En tout cas, pas avant qu’il rencontre Alice, la femme qui fait aujourd’hui son bonheur. Cette dernière se rendait chez elle, violoncelle sur le dos, quand les deux se sont croisés.

On peut dire que cette histoire est digne d’un conte de fées puisque le musicien est arrivé à deviner le prénom de la jeune femme. Même si ses premières tentatives ont échoué, il ne s’est pas laissé abattre pour autant. L’amour aidant, nos deux tourtereaux se sont revus plus tard, sur un trottoir, à un angle de rue. Coup du sort ou destin ?

Francis Lalanne, un personnage très singulier

On se souvient encore de cette fameuse histoire qui a embrasé les réseaux sociaux en 2010. Après quinze années de vie commune avec son ex-compagne Stella Sulak, le musicien avait décidé d’abandonner tout ce qu’il avait pour aller à l’aventure. Une aventure qui lui a valu sa séparation avec ses quatre enfants.

Même si cette période a été particulièrement difficile à traverser, l’homme n’a pas hésité à se libérer de ses liens familiaux pour vivre sa passion. Peut-être que sa rencontre avec Alice lui aura fait redéposer ses bagages. L’amour joue bien des tours.