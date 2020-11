Franck Dubosc : face à l’échec de son dernier film, l’acteur et humoriste est déprimé !

Il s’agit du film « All Inclusive », et l’acteur, humoriste et réalisateur assume sa responsabilité à ce propos, tout en se confiant sur son mal être.

Retour sur l’échec de « All Inclusive »

Le dernier film réalisé par Franck Dubosc et Fabien Onteniente est sorti l’année dernière, précisément en février 2019. Il s’agit du film « All Inclusive », et ce dernier n’a fait que 800.00 entrées au box-office en France. De plus, le film a fait l’objet de mauvaises critiques qui n’ont pas facilité les choses. Ce fut donc un échec qui a rempli le comédien d’amertume.

Toutefois, ce dernier avoue être responsable de cet échec. En effet, Franck Dubosc confie ne pas avoir suffisamment travaillé le film All Inclusive, ainsi que tout le projet dès le départ. Sur ce plan, même le co réalisateur Fabien Onteniente serait tout à fait en accord avec lui, sur le fait que le rendu final du film était moyen.

Fort de cette mauvaise expérience, Franck Dubosc ne compte pas rester sur cet échec, et s’est déjà relevé, prêt à apprendre de ses erreurs. Une chose est certaine, Franck Dubosc ne veut plus décevoir ses fans. Comme il le dit lui-même, ce fût une expérience qui les aura vacciné. Le comédien précise cependant, qu’il n’y aura pas de Camping 4 pour le moment. Néanmoins, il serait difficile de dire que c’est la fin de la série, puisque Franck Dubosc confie lors d’une interview : « c’est une série de films qui est tellement entrée dans la tête et le cœur du public qu’il est difficile de fermer complètement la porte ».

De nouveaux projets pour Franck

Franck Dubosc n’a pas du tout l’intention de se laisser abattre par cet échec qu’il a subit. Marié et père de 2 garçons : Raphaël et Milhan, il ne perd pas de temps, et travaille déjà sur d’autres projets. Ainsi, Franck Dubosc travaille en ce moment même sur un nouvel opus intitulé : Rumba Therapy. Il s’agit d’un film qui va changer un peu les fans de l’acteur, du registre auquel il les a habitué. En effet, Rumba Thérapy se veut un film moins comique que ce dont on est habitué avec Franck Dubosc.

Ce film parle d’un homme âgé de la cinquantaine, qui se retrouve à vivre seul, après que sa femme et sa fille l’aient quitté. Les années passant, cet homme prend la décision de renouer les liens avec sa fille. Cette dernière devenue une jeune femme, est maintenant professeure de danse. Le père de famille qui déteste la danse, prendra pourtant sur lui, et s’inscrit au cours de danse de sa fille, dans le but de reprendre contact avec elle.

Mûr de son échec avec All Inclusive, Franck Dubosc ne veut rien laisser de côté, et met le paquet pour que son nouveau film marche et surtout plaise à son public. C’est ainsi que pour le casting, il décide de travailler avec Denitsa Ikonomova, qui incarnera le personnage de sa fille dans le film. Il faut savoir que Denitsa Ikonomova est une grande danseuse, qui participe régulièrement à l’émission ‘’Danse avec les stars’’.

Le projet est prêt et le tournage du film doit bientôt commencer ; bien entendu, dans le respect des règles sanitaires, en raison de la Covid-19. Cependant, Franck Dubosc précise qu’il ne veut pas que la situation sanitaire actuelle influe sur son film. Aussi, qu’on ne s’étonne pas de voir les personnages du film s’embrasser ou s’enlacer quand il le faudra. Les fans attendent maintenant avec impatience ce film qui promet, au vue de la motivation de Franck Dubosc.