Franck Dubosc : il a pris « un sacré coup de vieux » ! Les internautes choqués par des photos de l’humoriste !

L’humoriste et acteur Franck Dubosc, en a fait les frais, au moment où son ami Cyril Hanouna a posté une photo de leurs vacances sur son compte Instagram…

Une photo de vacances qui fait réagir les fans

C’est en compagnie de son ami Cyril Hanouna et de bien d’autres célébrités, que l’humoriste Franck Dubosc, passe actuellement ses vacances. Beaucoup l’ont connu dans la saga Camping, où il joue le rôle de Patrick, un séduisant dragueur, mythomane. À 56 ans, on peut dire de Franck Dubosc qu’il a une carrière très riche, et une vie amoureuse et familiale épanouie. En effet, l’acteur est marié à Danièle dont il est très amoureux d’ailleurs, d’après la belle déclaration d’amour qu’il lui a faite dans l’émission de Karine Lemarchand, « Une Ambition Intime ». Rappelons que Franck Dubosc est aussi papa de 2 garçons : Milhan et Raphael.

En vacances en ce moment après les longues semaines de confinement, Franck Dubosc profite pleinement de sa famille et également de ses amis. C’est ainsi que sur une photo postée par son ami l’animateur de l’émission « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna, on le voit apparaître aux côtés de ce dernier, mais également d’autres stars à savoir Kev Adams, Stanislas Wawrinka, et Oli également (du duo BigFlo & Oli).

Dans un premier temps, la photo a d’abord beaucoup plu aux fans, qui étaient contents de voir leurs célébrités préférées ensemble. Puis certains internautes ont eu des réactions négatives parce que les protagonistes ne portaient pas de masques, et étaient trop proches les uns des autres.

Toutefois, ils ont vite oublié ce fait lorsqu’une personne a fait un commentaire sur l’apparence de Franck Dubosc. Apparemment, toujours connu pour être parmi les humoristes français les plus sexy de sa génération, les fans ne sont pas prêts à voir Franck Dubosc vieillir.

Les commentaires ont alors commencé à fuser. Entre ceux qui trouvent que l’humoriste a pris un coup, et ceux qui pensent qu’il fait papi, les internautes n’ont pas été tendres avec Franck Dubosc. Certains ne l’auraient même pas reconnu sur la photo, postant en commentaire : « C’est qui le vieux monsieur à gauche ?? ».

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas négatifs, puisque des fans que l’on peut qualifier de lucides, ont défendu leur humoriste préféré. Ainsi, qu’importe les commentaires désagréables, certaines personnes trouvent que Franck Dubosc garde quand même un charme fou, malgré les années qui passent.

Cyril en plâtre sur la photo polémique !

Sur sa photo de vacances qui a fait couler beaucoup d’encre, on peut voir Cyril Hanouna avec le bras en plâtre ! Pour ceux qui ne savent pas, l’animateur a eu un accident de vélo au mois de juillet. D’ailleurs, le 24 juillet 2020, il a fait une annonce sur son compte Instagram, parlant de la très grosse chute qu’il a faite à vélo. Cyril se retrouve depuis à passer ses vacances avec un bras en plâtre. Il faut dire que la chute a été violente, puisqu’il s’est retrouvé avec un poignet fracturé.

Il lui faudra environ 6 semaines d’attelle pour s’en remettre, ce qui a le don de dégouter l’animateur, qui ne pourra plus s’amuser comme prévu. Comme il le dit lui-même sur son compte twitter : « Je suis un peu deg pour mon bras plus de tennis, padel, foot, ping-pong, boxe thaï, pétanque, mais je me suis mis à la marche. » Heureusement que Franck Dubosc et ses autres amis sont là pour lui tenir compagnie.