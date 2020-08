Franck Dubosc : il fait un énorme flop avec la diffusion de son spectacle sur TF1, c’est historique !

En effet, TF1 a rediffusé son spectacle intitulé « Fifty/Fifty » et en a rassemblé que 1,07 million spectateurs. Une situation qui ne laisse pas les fans de la star indifférents lorsqu’on connaît ses précédents succès.

La pire audience de l’histoire réalisée par TF1

Un tel score n’a pas été réalisé depuis que Médiamétrie prend en charge la comptabilité des audiences télé. La chaîne n’avait aussi eu une faible audience en prime time comme cela a été le cas samedi 8 août 2020 d’après Le Parisien. Lors de sa première diffusion sur TMC, le spectacle de l’humoriste de 56 ans a été regardé que par 1 million de personne seulement. Franck Dubosc se fait connaitre pour son personnage phare de mythomane, frimeur et dragueur aussi bien quand il est sur scène que lorsqu’il est à la télévision.

Au regard de la vaste population française et d’ailleurs, la chaîne leader d’Europe a dû se contenter d’un pourcentage de 6,8% de ceux qui ont regardé ce spectacle. Un taux qui lui a valu la quatrième place derrière M6, France 3 et France 2. Il faut néanmoins rappeler que le spectacle de l’humoriste n’est pas le seul programme sur la liste à avoir connu un tel score sur la chaîne TF1. Le film « Fiston », lui aussi a été suivi par 8,2% de personnes, soit 1,34 million du public français. Après cette soirée du 8 août qui s’est mal déroulé pour la première chaîne de France, les choses continuent de s’empirer car elle n’affiche que 14,8% dans la journée.

Un score qui fait tant parler sur les réseaux sociaux

On est quand même en droit de se poser des questions sur cette baisse d’audience sur TF1. Cette soirée du 8 août ne sera pas facilement oubliée par les dirigeants de cette chaîne télé à cause de ce flop historique. Il s’agit d’une véritable épreuve à laquelle l’acteur ne s’est pas encore prononcé. C’est une situation inhabituelle car TF1 n’avait jamais été aussi peu suivi et c’est d’ailleurs pour cette raison que plusieurs internautes ont réagi sur les réseaux sociaux. Ces derniers n’ont pas hésité à critiquer le célèbre humoriste Franck Dubosc avec des messages violents qui pourraient mettre à mal la vedette du one man show.

TF1 est une chaîne très regardée qui paierait ce choix low cost les weekends d’été pour réaliser des économies. Ce fut une occasion pour les chaines publiques comme France 3 de prendre la tête du classement grâce à la rediffusion du téléfilm Roches Noires pour une audience de 22% et France 2 qui a occupé la seconde place grâce à l’émission Fort Boyard. Mais la grande question est de savoir pourquoi la majorité des français a préféré suivre d’autres programmes vendredi soir plutôt que de regarder le Fifty/Fifty de Franck Dubosc qui a retenu l’attention d’un million de personnes à peine. Si on s’en tient à l’avis de Médiamétrie, ce fut la pire audience de l’histoire de TF1.

La journée du 8 août est un jour mémorable dans le sens négatif pour le célèbre humoriste et acteur français ainsi que pour les dirigeants de TF1. Il est néanmoins soutenu par son épouse face à cette épreuve difficile de sa carrière. Contrairement à beaucoup d’autres stars françaises, Franck Dubosc préfère ne pas jouer la carte de la médiation concernant son couple. L’humoriste est très discret sur sa vie privée. Les deux acteurs se sont connus en 2006 lors d’un festival d’humour et se sont marié en 2019.