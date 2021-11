Plus de retenue à faire, on a conscience que Franck a toujours dans le cœur Cécile. L’agriculteur de « L’amour est dans le pré » l’a signifié en lui déclamant une ode partagée sur Instagram. Ce qui laisse un peu plus penser qu’ils sont en couple.

Un message plein d’émotions

Quelques jours plus tôt, Franck menaçait de quitter les réseaux sociaux suite à la diffusion du dernier épisode de l’amour est dans le pré. Cependant, il a récemment partagé de nouveaux posts sur Instagram dont un ce vendredi 5 novembre 2021. Le sylviculteur et maraicher de 56 ans a prisé ce canal social pour une raison qui en vaut la peine, celle de faire une grande et belle déclaration d’amour à Cécile.

Déjà, les rumeurs font état de ce que les deux vivaient une idylle malgré le départ pressé de la prétendante. Avec tout son courage, l’agriculteur a dévoilé les sentiments qu’il éprouve pour elle, les mêmes qu’il n’avait pas pu déclarer lors du tournage de l’émission.

« Je me doute que vous attendez avec hâte le bilan pour savoir si je suis en couple avec Cécile. Que je le sois ou non, j’ai envie de vous décrire ce que j’aurais dû lui dire pour la retenir » a introduit Franck.

Il continue avec toute une mise en valeur des attraits de celle à qui il prétend :

« Ses yeux bleus sont l’océan lors d’un coucher de soleil. Un couple de dauphins saute vers le ciel. Ses cheveux blonds sont beaux comme un champ de blé mûr qui ondule avec le vent. Sa peau est douce comme une soie de Chine. Ses rondeurs sont belles comme un bébé qui sourit. Sa voix me berce comme un rossignol qui chante près d’une fontaine. Mais je suis si maladroit… Si blindé contre la séduction que ces mots sont en moi et ne savent que s’écrire. Sa fleur est l’iris des marais, dès que j’en vois un, je pense à elle. J’aurais dû lui dire ces mots… », lit-on en légende sous la photo de cette plante.

Seconde chance ?

Depuis le début de la diffusion, Cécile échange avec les téléspectateurs sur Instagram. Et l’une de ses stories semble confirmer qu’un retour de flamme entre elle et Franck est plus que possible. La prétendante malheureuse a accepté de répondre à certaines questions des fans.

« Si Franck se rend compte qu’il s’est trompé, accepteriez-vous de recommencer l’aventure avec lui ? », lui demande-t-on. Pour y répondre, Cécile a proposé trois options : « non », « oui, en y allant en courant » et « oui, mais en le faisant patienter ».