Franck Ocean : son frère meurt dans un accident de voiture, le célèbre chanteur est en deuil !

Décès de Ryan Breaux dans un accident de voiture

La nouvelle terrible et difficile à accepter surtout pour Franck Ocean vient de tomber. Son petit frère Ryan Breaux a trouvé la mort dans un très violent accident de voiture. C’est arrivé ce dimanche 2 août vers 1h30 du matin, en Californie. D’après les informations portées par CBS Los Angeles, cet accident serait survenu sur une route du Shermann Oaks dans le nord de la ville alors qu’ils étaient deux dans la voiture.

Selon les premiers rapports établis par l’enquête, le conducteur aurait perdu le contrôle de la voiture avant de percuter violemment un arbre. L’impact du choc fut si violent que la voiture se serait brisée en deux avant de prendre feu et les occupants n’y ont pas survécu. Ils ont donc été déclarés morts sur les lieux de l’accident !

D’après l’influenceur B Scott, il s’agissait du petit frère de Franck Ocean, Ryan Breaux et l’un de ses camarades de classe et ami Zeek. Cette information a été relayée par le Daily Mail. Ryan, on le rappelle encore, était seulement âgé de 18 ans. Une insupportable nouvelle pour Franck Ocean et sa famille.

Une vidéo du terrible accident a été publiée sur le site ABC7. On y voit clairement la voiture complètement détruite par les flammes. Les passagers du véhicule n’avaient aucune possibilité de s’échapper. Malgré l’arrivée des secours, il était déjà trop tard et impossible de sauver qui que ce soit.

Toutefois, il n’y a eu vent d’aucune confirmation de la part de Franck Ocean après cet effroyable évènement. Une information sans doute trop pénible pour l’interprète de la chanson « Blonde ». Les contingences de l’accident n’ont pas encore été clairement élucidées, mais les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoin pour toute personne ayant vent des circonstances dans lesquelles ce serait arrivé.

Une enquête toujours en cours…

La raison de cet accident n’a pas encore été mise au clair. Cependant, on n’écarte pas la probabilité qu’un excès de vitesse en soit la principale cause. D’après les premiers constats de l’adjoint du shérif du comté de Ventura, Wendell Campbell, la limite de vitesse n’est souvent pas respectée sur ce tronçon. Les conducteurs ont tendance à excéder les 70km/h règlementaires.

De toutes les façons, l’enquête se poursuit pour élucider les causes de cet évènement désastreux. Franck Ocean et ses proches n’ont tenu à faire aucune déclaration à ce propos. Une fin tragique pour le petit Ryan qui s’est pris en photo dans sa voiture le 24 juillet dernier, une photo qu’il avait postée sur son compte Instagram.

Des hommages en sa mémoire

Si Franck Ocean et sa famille n’ont pas confirmé les faits, il ne subsiste quasiment aucun doute sur la mort de Ryan Breaux et de son ami Zeek. Il est vrai que le jeune frère de l’artiste n’était pas une icône de la scène, mais il a fait une apparition dans l’album « Blonde » de son grand frère Franck. On entendait sa voix dans une interview se trouvant à la fin de la chanson « Futura Free ».

Partout sur la toile, les amis et autres connaissances de Ryan ont tenu à lui rendre hommage à travers leurs différents messages postés sur les réseaux sociaux, des messages extrêmement touchants à l’endroit des familles éplorées.

On pouvait lire l’hommage de Paris Brosnan, le fils de Pierce Brosnan, sur son compte Instagram avec des mots très émouvants. Brandon Thomas Lee, le fils de Pamela Anderson a préféré exprimer son désarroi sur sa story.

Triste nouvelle et triste fin !