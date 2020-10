François Cluzet tacle violemment Jean-Marie Bigard en le traitant d’abruti total et de roi des beaufs !

Alors que Jean-Marie Bigard a annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles, ses comportements ont fait parler l’acteur François Cluzet. On ne peut certainement pas dire que les propos de ce dernier sont élogieux de la personne de l’humoriste. Invité sur l’émission On refait la télé de la chaîne RTL, François Cluzet s’est violemment attaqué à Jean-Marie Bigard. Si ce dernier a fait parler de lui avec ses propos condescendants et ses nombreuses prises de position, l’acteur césarisé ne fait certainement pas la langue de bois. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Des mots qui choquent !

Si on connaissait déjà François Cluzet pour son talent, on ignorait tout de même son franc-parler. C’est ce samedi 26 septembre qu’il a été invité dans l’émission matinale de RTL. Sur les plateaux, l’acteur de 65 ans a évoqué plusieurs aspects, dont sa carrière, ses réussites et ses projets. Les choses se déroulaient bien jusqu’à ce que l’animateur lui demande ce qui l’énerve le plus. À ce propos, le comédien a donné une réponse qui a choqué plus d’un.

Dans sa réponse, François Cluzet a évoqué le jour où la chaîne d’information BFMTV a accordé 1h en direct à Jean-Marie Bigard. Il affirme que cet état de choses l’énerve au plus grand point et les internautes furent choqués quand il a chargé l’humoriste et le considère comme un abruti total. « Roi des beaufs », telle est l’expression avec laquelle il désigne Jean-Marie Bigard.

L’acteur qui a reçu un César est sidéré par le fait que l’humoriste Jean-Marie Bigard présente une mauvaise image de lui-même. Si la probable candidature de ce dernier aux prochaines présidentielles laisse perplexe les uns et les autres, l’homme de 65 ans affirme que l’humoriste ne serait rien d’autre qu’un nombrilique et un égocentrique. François Cluzet lui reproche également de faire parler de lui par intolérance.

Jean Marie Bigard pousse un gros coup de gueule sur la toile !

Dans les faits, l’humoriste Jean-Marie Bigard s’était emparé des réseaux sociaux ce vendredi 25 septembre à propos de la décision du gouvernement de fermer les bars et les restaurants dans certaines métropoles de la France. Il s’en est violemment pris au ministre de la Santé Olivier Véran à la suite de cette annonce. La mise en vigueur de cette décision avait été fixée pour le samedi 26 septembre.

Suite à plusieurs négociations, la fermeture des bars et restaurants annoncée par le ministre a été reportée pour le soir du dimanche 27 septembre. L’application de ce décret devrait permettre de freiner la circulation de la pandémie du Covid-19 dans la région d’Aix-Marseille. Le coup de gueule de Jean Marie Bigard a provoqué de nombreuses réactions sur la toile.

Qui est François Cluzet ?

Né le 21 septembre 1955 dans le 9e arrondissement de Paris, François Cluzet est un acteur français. C’est un véritable passionné de comédie. Il a fait ses premières apparitions à la télé en 1979 dans cocktail Molotov de Diane Kurys. Son talent lui a valu l’obtention du César du meilleur acteur en 2007 avec son rôle dans le film Ne le dis à personne. Il est connu pour son grand rôle dans « Intouchables ».

Jean François Cluzet est père de 4 enfants. Blanche, née en 1984 et issue de son mariage avec Chantal Perrin, puis un garçon nommé Paul. Ce dernier est né en 1993, de sa relation avec Marie Trintignant. Ses deux autres enfants Joseph (2001) et Marguerite (2006) sont nés de son ex-femme Valérie Bonneton. Il est actuellement marié à Narjiss Slaoui-Falcoz depuis le 5 juin 2011.