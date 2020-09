François Hollande blessé à la tête après une chute, les Français s’inquiètent !

François Hollande aurait certainement pris plus de précautions s’il savait que la journée du vendredi 28 août dernier ne se passerait pas exactement comme il le désirait. C’était lors d’une sortie en mer à Saint-Malo que l’ancien homme d’État a fait une chute et s’est retrouvé avec une importante blessure au crâne. C’est après ses vacances avec son épouse Julie Gayet que l’homme a décidé de prendre la mer à bord du Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus. Malgré les intempéries qui s’annonçaient, cette virée semblait être d’une haute importance à l’ancien président qui aurait pu se retrouver dans une condition bien pire si le choc avait été plus violent. On vous en parle dans cet article. François Hollande reste une personnalité appréciée.

Une virée en mer qui ne s’est pas déroulée comme prévu

L’ancien président s’est montré bien téméraire en décidant de prendre la mer alors même que les averses s’annonçaient. Il tenait particulièrement à apporter son soutien à une cause qui lui tenait à cœur. Il s’agit de l’ARSEP, une fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Les choses auraient peut-être tourné au drame si François Hollande avait eu moins de chances.

En descendant du bateau, le prédécesseur d’Emmanuel Macron a perdu l’équilibre et s’est trouvé gravement blessé à la tête. Une blessure qui aurait pu être plus grave dans d’autres circonstances. L’ancien chef d’État a dû se rendre au plus vite dans un centre de santé afin de se faire examiner et avoir les premiers soins.

Cependant, heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Les médecins n’ont signalé rien d’alarmant et il s’en est sorti avec deux points de suture. Très vite remis d’aplomb, le mari de Julie Gayet a quand même tenu à honorer son rendez-vous à l’hôtel de ville avec Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo.

Son épouse annonce qu’il va bien

Après cet épisode, Julie Gayet s’est affichée sur France Inter pour donner des détails à propos de l’état de son mari. Il faut se dire que beaucoup de personnes cherchaient à savoir si l’état de l’ancien Président s’est amélioré. La réponse de l’ex première dame de France fut assez rassurante pour les téléspectateurs. D’après ses déclarations, il n’y avait eu aucune complication.

C’était lors de son passage dans l’émission La Bande Originale présentée par le célèbre animateur Nagui. La femme de l’ancien président a fait savoir que ce dernier va bien tout en ajoutant une pointe d’humour, de quoi détendre les uns et les autres.

Des souvenirs inoubliables pour l’ancien Président

Il est certain que François Hollande aurait préféré ne pas avoir cette blessure à la tête. Même si cet épisode fut quelque peu mouvementé, il en gardera des souvenirs inoubliables, notamment sa rencontre avec Thibault Vauchel-Camus. L’ex-Président a décidé de relativiser et de voir les choses du bon côté.

Dans une vidéo qui a été dévoilée sur YouTube, l’ancien Président semblait ravi de sa rencontre avec le skippeur. Il décrit leur rencontre comme une expérience qu’il n’oubliera pas. S’il y a bien un aspect qui le sidère, c’est la vie de marin de Thibault. Même s’il n’a été sur ce bateau que pendant quelques minutes, il trouve que c’est une vie exceptionnelle.

La vidéo a été partagée sur le compte Défi Voile solidaire En peloton. Le successeur de Nicolas Sarkozy était sidéré par la promptitude du skippeur. Cette entaille lui laissera probablement une cicatrice en souvenir.