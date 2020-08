François Hollande et Julie Gayet : un paparazzi dévoile leur liaison secrète et fait d’énormes révélations !

De belle photos prises en cachette

Sébastien Valiela, un célèbre paparazzi, a eu des soupçons sur la fréquentation de François Hollande en 2014. Alors que l’homme politique était encore en couple avec Valérie Trierweiler, il semble être en compagnie d’une autre femme. Le paparazzi a alors décidé d’espionner le nouveau couple dans le but de prendre quelques clichés flagrants.

Comment François Hollande et Julie Gayet ont été piégés par un paparazzi en 2013 https://t.co/j2WXH7iedb Dans une interview accordée à Marianne, vendredi 14 août 2020, le photographe Sébastien Valiela raconte comment il est parvenu à faire les photos de François Hollande sorta… — Femme Actuelle (RSS) (@FemmeActuRSS) August 15, 2020

Sébastien Valiela sentait que ses impressions n’étaient plus une illusion en voyant Julie Gayet monter à bord de la voiture officielle après une tasse de café auprès du Café de Flore à Paris.

En poursuivant le véhicule, le paparazzi a constaté que la nouvelle conquête de François Hollande est descendue à proximité de l’hôtel Marigny. Sébastien croyait que Julie allait rejoindre l’Elysée en prenant un accès secret dans les souterrains de l’hôtel présidentiel.

Afin d’obtenir des détails plus croustillants, le paparazzi a mis en place une caméra de surveillance en empruntant l’immeuble sis en face de Marigny. Les images révélaient François Hollande qui sort de l’hôtel pour monter à bord de sa moto.

Une fois que les images de François Hollande et Julie Gayet ont circulé sur internet, le couple décida de se montrer publiquement. Les amoureux ne fuient plus les photographes lors des événements importants comme les foires et les soirées officielles.

Julia Gayet, une actrice et productrice, a 18 ans de moins que François Hollande. Elle est mère de deux garçons, Tadéo et Ezéchiel. La comédienne ne regrette pas son statut de « première dame non officielle » pour échapper certains matchs avec François.

A une certaine époque, des bruits couraient qu’elle avait décidé de quitter François. La journaliste Elise Karlin a précisé que le politicien essayait encore de reconquérir son ex, Valérie Trierweiler. Malgré cette rumeur, le couple Julia Gayet et François Hollande sont toujours sur les rails de l’amour éternel. La charmante dame a précisé aux journalistes que son couple vit une relation saine et apaisée. Elle mentionne que son union avec François Hollande est basée sur l’égalité homme-femme.

Visite en amoureux au gouffre de Padirac https://t.co/n68D8oJFLH — La Dépêche du Lot (@LaDepeche46) August 14, 2020

Passionnée par la culture, Julie Gayet a lancé un site web « Soeurs-jumelles » en vue de la promotion de la musique et des images à Rochefort. Quant à François Hollande, il poursuit ses activités politiques en France.

François Hollande et les femmes de sa vie

François Hollande est le 24ème président de la République française. Il a dirigé la France pour un seul mandat, soit de 2012 à 2017. Alors qu’il a occupé une place importante dans l’histoire politique de l’Europe, ce politicien ne s’est jamais engagé dans le mariage civil. En effet, cette célébrité affirme qu’il a été toujours contre le mariage. Par ailleurs, quelques belles femmes ont marqué sa vie amoureuse.

François Hollande a été en union libre avec Ségolène Royal à partir des années 80. Ils ont eu 4 enfants : Thomas, Clémence, Julien et Flora. Après plus de 25 ans de vie commune, le couple emblématique de la vie politique française a rompu. François et Ségolène arrêtaient de se voir depuis l’année 2007. Par contre, la déclaration officielle de leur rupture n’avait lieu qu’en 2010. Le président a rattrapé sa vie amoureuse en fréquentant la journaliste politique Valérie Trierweiler en 2012. En 2014, François Hollande a mis fin à la relation avec cette « deuxième dame de la France »

Même après 6 ans de relation amoureuse avec Julie Gayet, le grand homme de la France n’a pas encore pris une décision d’officialiser leur union. Reste à savoir si le couple tiendra encore longtemps.