François Hollande : il ressemblerait à la ministre transgenre de Joe Biden selon les twittos !

L’information a rapidement envahi le Web puisque Joe Biden ne semble pas suivre les traditions et il a décidé d’apporter du changement. Avec Donald Trump, il était forcément difficile d’envisager l’arrivée d’une ministre transgenre, mais ce sera le cas avec son remplaçant. En effet, alors que le nouveau président des États-Unis s’apprête à poser ses valises à la Maison-Blanche, il a eu l’occasion de présenter sa ministre adjointe à la santé et elle se prénomme Rachel Levine. Toutefois, sa ressemblance supposée avec François Hollande a fait rire le web.

Je ne dis pas que c'est François Hollande, mais on ne les a jamais vus au même endroit au même moment….. pic.twitter.com/nsJxG7sjPJ — Black (@AmiralCarter) January 19, 2021

François Hollande ressemble-t-il à Rachel Levine ?

Il n’en faut généralement pas beaucoup pour que la toile s’enflamme et cette information a fait le tour du web en l’espace de quelques heures. Vous avez eu l’occasion de découvrir la ministre transgenre qui a été nommée par Joe Biden. Cela a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais son visage a également été pris pour cible.

Les internautes sont alors nombreux à rebondir sur cette donnée en précisant qu’il s’agit finalement de François Hollande avec une perruque .

. D’autres estiment que l’ancien président n’a pas pu percer en France, il aurait donc pu se déguiser pour débarquer aux États-Unis.

Ils ont donc été troublés par la ressemblance avec Rachel Levine dont le visage a fait le tour des rédactions depuis l’annonce.

Dans tous les cas, cette annonce est particulièrement importante puisqu’elle évoque réellement le changement pour le nouveau président.

Dans un communiqué, il est possible d’en apprendre un peu plus sur cette ministre alors que Joe Biden prendra ses aises le 20 janvier à la Maison-Blanche. Donald Trump a notamment partagé quelques mots en précisant qu’il avait été honoré de servir le pays, mais les spécialistes estiment qu’il n’a pas fait ses adieux aux USA, mais il pourrait alors revenir dans le monde politique dans quelques années lorsqu’une nouvelle élection se dévoilera. Celle-ci a été notamment rythmée par le coronavirus et la crise sanitaire ainsi que les dérives à cause des pro-Trump. Vous vous souvenez sans doute des images du Capitol, qui a été pris d’assaut très rapidement par les manifestants.

François Hollande quand il a vu Rachel Levine pic.twitter.com/k1y8JCUk6Y — B-y-T-m-O-j-Y🇹🇳 (@63Sdn) January 19, 2021

Qui est Rachel Levine ?

À cause de la pandémie, les USA traversent une période particulièrement difficile. Joe Biden estime sans doute qu’il faut une forte personnalité pour mener le monde de la santé et pour sortir de cette crise sanitaire. Les Américains ont finalement la possibilité de se reposer sur un autre président et les Français sont nombreux à les envier. Ils auraient également voulu qu’un autre président prenne la relève puisque les décisions de l’actuel gouvernement ne semblent pas faire l’unanimité notamment chez les Français, mais également dans le monde politique. Dans tous les cas, Rachel Levine devra répondre à tous les besoins sans prendre en compte les races, les orientations sexuelles ou encore les identités de genre et les religions.

Elle a eu l’occasion de prendre la parole notamment en partageant sa fierté concernant la confiance accordée par Joe Biden. Pour Kamala Harris, Rachel Levine est décrite comme une personne remarquable qui a de véritables connaissances qui pourront être utiles pour cette crise sanitaire dans le but d’améliorer le bien-être des Américains. Dans tous les cas, en France, ce n’est pas forcément son expérience ou le défi qu’elle doit relever qui ont suscité l’intérêt des internautes, mais bien son éventuelle ressemblance avec François Hollande. Ce dernier pourrait également se présenter aux prochaines élections présidentielles en France si le peuple le souhaite.