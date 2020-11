François Hollande : une liaison avec une danseuse ? Julie Gayet dément !

En couple avec l’ancien président français depuis 2013, l’actrice française Julie Gayet décide de réagir suite aux rumeurs d’une aventure que son compagnon François Hollande aurait avec une danseuse.

François Hollande aurait eu une liaison avec une danseuse ?

François Hollande semble avoir repris les anciennes habitudes. Alors que le successeur de Nicolas Sarkozy est en couple avec Julie Gayet, ce dernier aurait craqué pour une jeune danseuse de l’Opéra Garnier. Lors de son mandat à l’Elysée de 2012 à 2017, François Hollande était en couple avec l’animatrice et journaliste Valérie Trierweiler et avait fait tant parler de sa vie privée. L’ancien président avait été au cœur d’un scandale après la publication d’une photo de lui avec Julie Gayet. Il a fallu attendre la fin de son mandat pour que les deux tourtereaux vivent pleinement leur histoire d’amour. Sept ans après, l’homme politique fait de nouveau parler de lui pour les mêmes faits d’infidélité.

L’ex-compagnon de l’animatrice française de 55 ans a fait la rencontre de cette danseuse en juillet dernier. L’ancien chef d’Etat avait eu un coup de foudre pour la jeune femme et l’avait invité à dîner. Ce rendez-vous avait permis à l’homme politique de 66 ans de mieux connaitre la danseuse Juliette Gernez. Cette dernière occupe une place de choix à l’opéra de Paris car elle occupe régulièrement les fonctions de soliste. Âgée de 33 ans, la jeune femme s’est laissé séduire par le prédécesseur d’Emmanuel Macron et les deux amoureux se fréquentent depuis le mois de septembre. Cette danseuse coryphée de l’Opéra Garnier n’est pas inconnue du grand public. Elle a été en couple avec Elie Semoun pendant 5 ans. L’humoriste français de 57 ans confiait d’ailleurs dans les colonnes du magazine Cosmopolitan qu’il avait eu du mal à se remettre de cette rupture.

Julie Gayet répond aux rumeurs sur la liaison de son compagnon avec une danseuse

Agacée par les rumeurs de cette relation, Julie Gayet a fait une petite mise au point. C’est sur son compte Instagram que la compagne de l’ancien patron de l’Elysée a décidé de taire ces accusations. Pour ce faire, elle a publié une photo d’elle avec François Hollande accompagné d’un cœur. Une publication qui a permis à chaque internaute de tirer une conclusion. Il faut dire que l’actrice de Dix pour cent poste rarement les photos d’elle avec l’ancien président. La dernière fois que Julie Gayet a publié un cliché d’elle aux côtés de François Hollande, remonte à 2019. Le message semble être clair, tout va bien entre les deux amoureux qui sont devenus très discrets sur leur vie sentimentale depuis son départ de la présidence française. En 2019, Julie Gayet s’était confiée sur sa vie de couple. La comédienne s’était exprimée dans le Figaro et n’avait pas manqué de préciser l’intérêt que son compagnon et elle ont pour leur couple.

En octobre dernier, Laurence Pieau a fait des révélations impressionnantes sur la relation de l’ancien président et l’actrice. La jeune femme était une rédactrice en chef de Closer à l’époque où leur relation avait été dévoilée. Elle s’est entretenue avec le magazine Society et avait donné des détails sur le contexte de la prise des photos qui avaient fait la Une des journaux. Tout serait parti du plateau de l’émission Grand Journal sur Canal+ où Antoine de Caunes avait affirmé que François Hollande et Julie Gayet étaient proches, en présence de la comédienne qui avait juste souri. Cette dernière n’avait pas voulu se confier sur sa vie sentimentale. Après avoir enquêté pendant plusieurs mois, les journalistes de Closer avaient fini par trouver l’occasion idéale de prendre des photos après avoir engagé un paparazzi.