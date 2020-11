François Xavier : les internautes jubilent de son élimination dans Le Meilleur Pâtissier sur la semaine USA !

Depuis le 30 septembre sur M6 et le 5 octobre sur RTL TVI, les fans de la cuisine sont heureux de retrouver Julia Vignali dans le cadre de son émission Le Meilleure Pâtissier. Mercredi le 4 novembre, la production de cette émission a proposé aux téléspectateurs, un épisode consacré aux spécificités culinaires américaines.

François Xavier éliminé de l’émission après avoir raté son gâteau

François Xavier, l’un des candidats de cette émission s’est vu être éliminé pendant cette semaine américaine. Ce dernier vit en Californie et envisageait de réaliser un cheesecake. Intrigués par son élimination, les internautes ont été surpris d’apprendre qu’il a raté sa recette et l’ont sévèrement taclé sur les réseaux sociaux. Le Meilleur Pâtissier est très apprécié par les français d’autant plus qu’il représente l’une des émissions de cuisine les plus prisées après Top Chef. M6 a décidé de consacrer une semaine aux États-Unis à l’occasion des élections présidentielles qui se tiennent dans cette partie du monde. Il faut dire que François Xavier était sans doute, l’un des grands favoris de cette édition. Vivant au pays de l’oncle Sam, cela semblait évident pour ce dernier de remporter sans difficulté les différentes épreuves auxquelles il devait être confrontées.

Le candidat américain qui vit précisément à Los Angeles a rapidement agacé les téléspectateurs d’autant plus qu’il s’exprime en même temps en français et en anglais lors de ses interventions. Très amoureux de la cuisine américaine, l’occasion a été donné à ce dernier de démontrer son savoir-faire mais les internautes ne se doutaient pas du rendu. Contre toute attente, François Xavier serait passé à côté. Cette semaine, Cyril Lignac et Mercotte ont voulu célébrer l’Amérique. Tous les candidats ont été soumis à l’épreuve de la réalisation du Cheesecake. Cette 6eme soirée de la saison 9 du Meilleur Pâtissier a particulièrement été appréciée par les téléspectateurs. Les participants étaient appelés à produire ce gâteau en l’espace de deux heures. Après les recettes de la tarte tropézienne, la pomme, le gâteau flambé ou la barre chocolatée, c’était au tour du cheesecake.

L’avenir du Meilleur Pâtissier en cette période de confinement

La première épreuve consistait à faire revisiter une recette classique des USA qui n’est rien d’autre que le cheesecake. Le candidat s’est donc donné l’objectif de réaliser le Golden Bridge, le célèbre pont de San Francisco. Un rêve qui s’est rapidement transformé en cauchemar car le démoulage des décorations n’a pas été réussi. Rendu à la fin de son gâteau, celui-ci n’avait rien à voir avec ce qu’il avait annoncé. Intrigué par sa propre production, François Xavier a ironisé en disant « On est pas à San Fransisco on est dans l’océan là ». Surpris par le résultat du candidat, Cyril Lignac, l’un des jurés de cette émission s’est exclamé « Si y en a bien un qui doit finir son cheesecake c’est bien toi ». Ils sont nombreux ces internautes qui ont réagi. Le candidat a été vivement critiqué sur la toile.

FX as usual you do n'importe quoi, it was your semaine but you will take the avion very soon bye #lemeilleurpatissier #lmp — Mathilde 🦊 (@mathilder93) November 4, 2020

La saison précédente avait été remportée par Camille, une jeune femme originaire de Merdrignac. Cette victoire lui avait permis de publier un ouvrage le 4 décembre 2019 dans lequel on retrouve plusieurs recettes de pâtisserie. Depuis que l’annonce d’un deuxième confinement a été faite par le président Emmanuel Macron, les téléspectateurs du Meilleur Pâtissier sont inquiets quant à la diffusion de leur émission préférée. Lors de la première période de confinement en mars dernier, plusieurs émissions télévisées avaient été suspendues et les amateurs de la cuisine redoutent le même scénario. Après l’élimination de 5 candidats, les téléspectateurs sont impatients de découvrir ce qui se passera dans les prochains épisodes de ce programme de M6.