Fred Cauvin : une ancienne candidate de Secret Story fait des révélations chocs sur lui !

Fred Cauvin se retrouve dernièrement un peu trop sous les feux des projecteurs (et pas pour les bonnes raisons). Accusé par son ex-compagne Loana de l’avoir battue, une ex-candidate de Secret story a également décidé dé témoigner contrer lui sur les réseaux sociaux !

Loana a trouvé un soutien auprès de Nathalie Andreani

Alors que Loana a défrayé l’actualité en postant des photos de son corps tuméfié sur les réseaux sociaux et accusant son ex-mari Fred Cauvin de l’avoir battue durant de longues heures, c’est au tour de Nathalie Andreani, ex-candidate de “La villa des cœurs brisés” et de “Secret Story” de faire des révélations sur l’ex-sportif à la recherche de la célébrité. Cette dernière s’est confiée auprès de Nicolas Touderte concernant une série de SMS qu’elle aurait reçue de la part de Fred Cauvin.

Celle-ci avait déjà donné son avis sur Twitter concernant le jeune homme, notamment à l’occasion de son apparition dans TPMP où il avait été invité suite aux accusations de Loana. Pour l’ex-candidate de télé-réalité, Fred Cauvin ne cherche qu’à se faire connaitre, et ce, par tous les moyens.

À l’époque il lui avait envoyé plusieurs messages dans lesquelles il proposait à la candidate une fausse paparazzade pour se mettre en avant. Il lui avait également demandé de l’aider à rentrer dans l’émission Secret Story pour essayer à son tour de se faire connaitre.

Une histoire de violence qui a fait débat

Finalement, Fred Cauvin est aujourd’hui une star à sa manière. Lui qui voulait que son nom fasse la une, c’est maintenant une réalité grâce à son ex-compagne Loana qui l’a accusé de l’avoir battu.

Cette dernière avait d’ailleurs posté plusieurs photos et vidéos sur lesquelles on pouvait voir son corps recouvert de brulures, d’hématomes et de contusions. Elle avait également partagé à l’une des chroniqueuses de “Touche pas à mon poste”, une vidéo de son appartement qui avait été occupé par Fred Cauvin, alors que cette dernière était partie en vacances. À son retour, elle avait entre autres eu la mauvaise surprise de retrouver son appartement sens dessus dessous.

Invité à son tour sur le plateau de TPMP, ce dernier avait bien sûr nié en bloc les accusations de Loana avant d’avouer qu’il l’avait effectivement giflé à un moment donné.

Après son apparition sur TPMP, l’ex-candidate de télé-réalité Nathalie Andreani n’avait d’ailleurs pas pu s’empêcher de réagir sur les réseaux sociaux et de divulguer les messages qu’elles avaient reçus de sa part.

Fred Cauvin dit "Je ne frappe pas les femmes, juste une petite gifle au mois de Février "… Le problème c'est lui, il la drogue depuis sa sortie de Secret #TPMP #loana #violence #Jpopbuzz pic.twitter.com/Y66g6J2frM — #JPOPBUZZ (@JPOPBUZZ) September 22, 2020

La candidate de Secret Story 8 balance sur Fred Cauvin !

Pour Nathalie Andreani, Fred Cauvin ne cherche qu’une seule chose : faire le buzz !

Et cette derrière n’est pas la seule à ne pas porter l’ancien sportif dans son cœur. La majorité des chroniqueurs de TPMP, n’avaient pas hésité à fustiger les propos et les actes de l’ex-mari de Loana, et les téléspectateurs et les twittos s’étaient également déchaînés contre lui en le couvrant d’insultes !

Choquée par ses propos à l’antenne, l’ex-candidate de “Secret Story” Nathalie Andreani n’avait alors pas hésité une seule seconde à diffuser les vieux messages de Fred Cauvin : “Salut Nathalie, j’espère que tu vas bien. Dis-moi, tu as de l’influence sur le casting de Secret Story ? Je ne suis plus avec Loana et je voudrais le faire.”.

Celui-ci avait même signé son message d’un ironique : “L’ex de la première candidate de télé-réalité lol “.

Si pour l’instant Loana n’a pas souhaité amener cette affaire de violences conjugales devant les tribunaux, on espère au moins que ce bad buzz à l’encontre de Fred Cauvin lui permettra de ne pas atteindre le rang de star qu’il espère tant !

#TPMP @Cyrilhanouna en quête de notoriété , il m à régulièrement envoyé des messages 😏😏😏 #soutienloana — Nathalie Andreani (@OffNathalieSS8) September 22, 2020