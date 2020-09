Freddie Mercury : un message de lui quelques jours avant son décès !

Freddie Mercury qui est mort le 24 novembre 1991 à 45 ans des suites d’une pneumonie, devrait être âgé de 74 ans le 5 septembre prochain. C’est une occasion pour les fans du groupe musical Queen, de revenir sur la vie de leur icône, qui avait adressé un message touchant quelques jours avant son décès à tous ses admirateurs de par le monde.

Les fans de Freddie Mercury reviennent sur son message

Il représentait sans doute l’un des chanteurs principaux du groupe de rock Queen dont il était le leader. C’est loin des stades où il tenait des grands concerts qu’il s’était confié à ses fans révélant être porteur du VIH. Il faut dire que les moyens de lutte contre cette maladie étaient encore très limités à cette époque et la légende sera définitivement emportée par le sida. C’était une icône de la musique britannique très appréciée pour son talent.

Lors de ses prestations, ses admirateurs étaient loin de s’imaginer que le célèbre chanteur était atteint d’une telle maladie. Jusqu’à la veille de sa mort où il aurait décidé de se confier au public avant de s’en aller définitivement de ce monde. En effet, pour ceux qui le connaissaient, Freddie Mercury parlait très rarement de sa vie privée mais le jour précédant son décès, il avait décidé de passer un message fort au monde entier. Mort à l’âge de 45 ans, le chanteur de Queen combattait contre une pneumonie qui avait finalement eu raison de lui après que son système immunitaire ait été fragilisé par le VIH sida. Depuis qu’il s’était rendu compte de sa séropositivité, il avait néanmoins changé certaines habitudes de son quotidien mais faisait preuve de beaucoup de courage car il avait continué à mener ses activités artistiques.

Son message touchant au public quelques heures avant sa mort

Toutefois, l’ancien membre de Queen avait décidé de garder secret cette nouvelle. Il avait attendu les derniers moments de sa vie pour en parler à ceux qui aimaient ce qu’il faisait et qui l’admiraient. Alors que son état de santé se dégradait de jour en jour, le chanteur de 45 ans à l’époque, avait décidé de parler de son état de santé, en dévoilant clairement ce qui le rongeait. Il avait certainement senti la mort venir avant de dévoiler ce dont il souffrait au monde entier. La veille de sa mort, le 23 novembre 1991, reste une date mémorable pour les membres du groupe de musique Queen. Freddie Mercury s’exprimait sur sa maladie en ces mots « Je souhaite confirmer que j’ai été testé séropositif et que je suis atteint du sida. J’estime que j’ai eu raison de garder cette information privée jusqu’à ce jour afin de protéger la vie privée de ceux qui m’entourent. Le temps est cependant venu pour mes amis et mes fans autour du monde d’apprendre la vérité et j’espère que tout le monde se joindra à moi, aux médecins et au reste du monde dans la bataille contre cette terrible maladie ». Cette annonce avait sans doute choqué tous ses fans à travers le monde entier et avait exhorté ces derniers à le comprendre par rapport à sa décision d’avoir gardé ce secret.

Depuis qu’il avait appris cette mauvaise nouvelle relative à sa séropositivité, sa vie n’avait plus été la même parce qu’il était conscient de la gravité de la situation et savait qu’il pouvait mourir d’un moment à l’autre. Même si le public ne se doutait pas qu’il pouvait être atteint du VIH, son état de santé inquiétait déjà lors des apparitions qui précédaient sa mort. Il s’était néanmoins confié auprès de certains de ses proches et amis. La dernière fois qu’on l’avait aperçu était lors d’une cérémonie de remise de trophées des BRIT un an avant son décès.