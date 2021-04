Frédéric François en plein deuil, un ami qui faisait partie de la famille vient de décéder, c’est un drame !

C’est sur les réseaux sociaux que les fans du chanteur ont pu en apprendre un peu plus concernant le décès de ce membre de sa famille. En effet, Frédéric François s’est exprimé sur son compte Facebook notamment pour partager une nouvelle qui a pu le toucher profondément. C’est son ami Salvatore Pace qui est décédé, il était un ami et surtout considéré comme un membre de sa famille. On se doute alors de la perte qu’il représente pour le chanteur.

Frédéric François évoque un homme adorable

Il n’évoque pas au sein de son message une grande star, mais un homme considéré comme adorable qui était donc son ami. Nous apprenons au sein de son message qu’il venait du même endroit que Frédéric François, c’est à dire Lercara Friddi en Sicile et il était le chef d’orchestre d’un groupe dont le chanteur faisait partie. Son ami était le bassiste et il a pu l’accompagner pendant de nombreuses années.

Le secret de la longévité de la carrière de @Frédéric François : La Foi !#LumiereInterieure

👉 https://t.co/5DKPimcdEt pic.twitter.com/3fYGDTgtvk — KTOTV (@KTOTV) April 26, 2021

Frédéric François donne alors quelques données concernant ce groupe puisque son frère Pino était le soliste .

. Il a eu l’occasion de jouer sur les premiers disques du chanteur, ce sont des titres que les fans doivent clairement connaître.

Il avait donc collaboré sur Laisse moi vivre ma vie ou encore Je n’ai jamais aimé comme je t’aime.

Il termine son message notamment en précisant que c’est plus un ami qu’il vient de perdre, mais clairement un membre de sa famille. Comme le précisent les colonnes de Public, Frédéric François a donc fait part de cette triste nouvelle et vous ressentez forcément toute l’émotion au sein de ce message qui a pu bouleverser les fans. Il faut également noter que la période n’est pas très joyeuse pour Frédéric François puisque nous avons pu apprendre du côté de France Dimanche que sa fille avait été admise aux soins intensifs.

Sa fille Gloria aurait été atteinte par la Covid-19

Frédéric François, qui célèbre les 50 ans de carrière, a une fille à savoir Gloria, qui est âgée de 50 ans. Elle serait atteinte d’une forme grave du coronavirus comme le révèle le journal. Il précisait notamment en avril dernier au site qu’il avait une vraie peur par rapport à cette maladie qui pourrait toucher l’un des membres de sa famille. Apparemment, le chanteur ne sortait pas très souvent de son habitation. Sa fille était toujours à l’hôpital lorsque leur article a été publié le 16 avril dernier.