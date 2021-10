Future maman, astuces pour continuer à vous sentir belle dans vos habits de grossesse ! 

Etes-vous enceinte ? Vous verrez au fil des mois votre corps se métamorphoser de plus en plus. Vous verrez vos anciens habits vous serrer de plus en plus et c’est souvent à ce moment que les questions commencent à fuser. Quoi porter avec un gros ventre ? Nul besoin de vous tracasser. Nous vous aidons à revoir votre garde-robe pour rester toujours aussi belle qu’avant votre grossesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline Baghdassarian (@pauline_baghdassarian)

Les habits basiques qui vous suivront tout au long de votre grossesse

En étant enceinte, il y a des vêtements qui deviennent des habits du quotidien. Vu que vous ne pouvez plus rentrer dans vos petites chemises, robes et autres, il vous faudra trouver des alternatives. Pour cela, vous pouvez porter les vêtements suivants :

Le jean de grossesse : C’est un vêtement indispensable à avoir dans votre garde-robe pour femme enceinte. Vous pouvez la porter tout au long de votre grossesse. Le jean de grossesse s’adapte à votre morphologie tout au long de votre grossesse. Pensez à en acheter un ou deux et à acheter un autre de plus grande taille dès que votre ventre ne trouvera plus assez de place.

Les robes : vous allez beaucoup plus vous sentir à l’aise en portant des robes. Elles peuvent être moulantes, fluides, longues, courtes. Vous les portez telles que vous les voulez pour vous sentir belles. Vous trouverez à coup sûr un modèle qui vous plairait sûrement. Les robes vous permettent de sublimer vos rondeurs, elles sont confortables, basiques, simples et efficaces. En plus vous n’aurez pas à vous gêner pour la porter.

Les hauts fluides : comme hauts fluides, vous pouvez choisir les chemises boyfriend ou les tuniques. Ils sont pratiques et fluides et iront sur vos jeans, jupes et autres habits que vous porterez. Vous pouvez en trouver de tous les styles et faire votre choix.

Les ceintures de grossesse : Pour celles qui aiment porter le jean, vous pouvez adapter votre style avec des ceintures de grossesse. Il s’agit d’un élastique qui s’adapte à tous les vêtements qui portent des boutons.

Les accessoires pour faire la différence

Les accessoires viendront faire la différence sur votre look. N’hésitez pas à porter des colliers, à nouer vos cheveux avec des foulards, des lunettes de soleil, des bracelets aux poignets. Faites-vous plaisir et sentez-vous belle même en ayant un gros ventre.

Quelles matières choisir ?

Pour éviter des risques d’allergie au cours de votre grossesse, privilégiez des matières naturelles et douces comme la soie, la laine hypoallergénique, du lin, du coton bio de préférence.

Quels tissus éviter ?

Le mieux c’est d’éviter toutes les matières synthétiques qui pourraient augmenter le risque d’allergie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dreambaby (@dreambaby_fr)

Quelles coupes privilégier ?

Enceintes, les coupes qui ne vont pas serrer votre ventre et vos jambes seront meilleures. Pour cela, privilégiez les vêtements amples.

Pensez à votre poitrine

Vous devez vous procurer deux ou trois soutiens-gorges-gorge de grossesse. Vos seins doivent être bien soutenus. Pour les femmes qui ont une forte poitrine, le mieux serait de dormir avec le soutien-gorge ainsi vous allez protéger vos tissus mammaires fragilisés durant la période de votre grossesse.