Future maman : quelle est la meilleure position pour dormir ?

Une femme enceinte est soumise à de nombreuses restrictions dans sa vie quotidienne. Plus rien n’est comme avant. Par exemple, il est difficile pour elle de dormir paisiblement surtout quand elle se retrouve dans une mauvaise position. Des nausées, le besoin d’aller fréquemment aux toilettes et des brûlures d’estomac sont les symptômes qui rendent sa nuit agitée. Quelles positions doit adopter une femme enceinte pour avoir un bon sommeil ?

Dormir sur le dos

Dormir sur le dos est l’une des positions recommandées pour les femmes enceintes. Cependant, elle pose de limites lorsque le ventre devient plus volumineux. Se coucher sur le dos durant le premier trimestre de votre grossesse vous procure un sommeil apaisant. De même, c’est une position qui facilite la circulation sanguine. Cependant, au fur et à mesure que la grosse évolue, cette position devient intenable et aussi déconseillée.

Lorsque le ventre prend du volume, l’utérus également grandit et exerce une forte pression sur vos vaisseaux sanguins et sur votre vessie. Ainsi, en adoptant la position sur le dos, tout le poids de l’utérus, de votre veine cave inférieure et vos intestins se repose sur votre dos. Ce qui pourrait vous créer un malaise ou vous étouffer.

Dormir sur le côté

Pour ce qui concerne cette position, vous avez le choix entre le côté droit et le côté gauche. Les deux positions ne procurent pas le même confort. Dormir sur le côté droit est le moins conseillé. Dans cette position, vous appuyez sur votre veine cave inférieure. L’obstruction de cet élément de votre corps peut provoquer un malaise.

Cependant, pour vous sentir plus à l’aise, vous pouvez placer entre vos jambes un coussin allaitant. S’il est recommandé de privilégier le côté gauche, c’est parce que cette position facilite la circulation et améliore la respiration.

Dormir sur le ventre

De nombreuses femmes enceintes expriment leur inquiétude par rapport à cette position. Elles sont peur de faire du mal au bébé en se couchant sur le ventre. Sachez qu’il n’y a pas de panique en se couchant sur le ventre durant le premier trimestre jusqu’à la moitié du second trimestre. À cette étape, le ventre reste encore moins visible. Par exemple, la grossesse de certaines femmes ne se dévoile pas jusqu’au quatrième mois, surtout s’il s’agit du premier enfant.

Dormir sur le ventre pendant cette période n’aura aucun effet sur le bébé. Pendant cette période, votre bébé est encore à l’étape du fœtus. Il est confortablement protégé dans le liquide amniotique en apesanteur. Dans ces conditions, il ne perçoit presque pas de pression. Vous pouvez donc dormir dans cette position autant que vous le souhaitez.

Dormir de trois-quarts

Si aucune des positions citées ne vous convient pas, essayez celle de trois quarts. Dormir dans cette position nécessite assez d’oreillers. Couchez-vous et maintenez une jambe tendue et l’autre pliée. Afin de faciliter la circulation sanguine, placez un ou plusieurs oreillers entre vos cuisses. Sous votre tête ainsi que sous votre nuque, vous devez aussi positionner des coussins. Sur les côtés, sous les bras, sous le dos ou sur le ventre, vous pouvez placer autant d’oreillers que vous voulez.