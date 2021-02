Gad Elmaleh complètement exténué : il pousse un gros coup de gueule contre le gouvernement !

Cela fait maintenant de nombreux mois que les salles de spectacle sont aujourd’hui fermées, et on peut dire que c’est avec la plus grande des déceptions que certains fans de l’humoriste qui s’attendaient à le revoir en salle ne pourront pas l’applaudir plus tôt que prévu.

Que ce soir pour Gad Elmaleh ou les autres humoristes en France, c’est vraiment la douche froide car ils n’ont aucun moyen de faire un spectacle dans le pays, et ce même en respectant bien scrupuleusement les gestes barrières qui sont encore en vigueur à ce jour.

Mais alors que le gouvernement avait pu évoquer une éventuelle réouverture des salles de spectacle lors du mois de janvier 2021, il n’en est rien finalement et on ne peut qu’imaginer l’immense déception de tous les artistes mais également des spectateurs qui se faisaient une grande joie de pouvoir reprendre le chemin des salles de spectacles.

Gad Elmaleh sera-t-il de retour sur scène après le coronavirus ? Les français sont assez impatients !

Comme on a pu le voir depuis maintenant plusieurs mois sur les réseaux sociaux, les français sont malheureusement contraints de ne pas pouvoir se rendre dans les salles de spectacles : ils sont contraints de revoir encore et encore les sketchs sur les différentes plateformes de streaming ou encore sur les profils des réseaux sociaux comme notamment sur Instagram ou encore TikTok.

Mais que cela concerne Gad Elmaleh ou encore d’autres humoristes, il est devenu très compliqué d’avoir envie de rire pendant cette période assez particulière pour l’ensemble de la population française.

Il se trouve toutefois que certains artistes ont eu l’occasion de faire des spectacles et de remonter sur scène récemment, ayant avant tout envie de retrouver une partie de leur public qu’ils voulaient revoir depuis très longtemps. C’est notamment le cas de l’humoriste controversé Elie Semoun qui n’a pas hésité une seule seconde à dépasser les frontières de la France il y a tout juste quelques semaines pour pouvoir donner un spectacle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Concernant les artistes musicaux, ils ont également trouvé un autre moyen de se rapprocher de leur public d’une façon assez particulière.

On se souvient tous notamment du chanteur Matt Pokora qui n’a pas hésité une seule seconde à faire un concert à l’Olympia en live stream. Le concert, qui a été un vrai carton pour l’artiste français, pourrait bien donner envie à d’autres chanteurs de se lancer !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Gad Elmaleh : il interpelle Emmanuel Macron et Jean Castex sur les réseaux sociaux !

Alors que les salles de spectacles sont fermées maintenant depuis plusieurs mois déjà, il semblerait que certains artistes comme Gad Elmaleh soient bel et bien déterminés à vouloir interpeller les hommes politiques pour rouvrir les salles.

L’humoriste français a en effet relayé un message diffusé par Pierre Niney qui concerne très directement la réouverture des salles à demi-mot. A l’heure où nous écrivons ces lignes, personne n’est vraiment en mesure de savoir à quelle date seront ouvertes à nouveau les salles de spectacles pour tous les humoristes et les artistes qui voudraient le revoir sur scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Si pour le moment les personnalités publiques qu’il a pu interpeller dans sa publication n’ont pas encore réagi, on peut voir que certaines personnalités publiques comme par exemple l’animateur Stéphane Bern n’ont pas hésité une seule seconde à liker l’humoriste Gad Elmaleh, afin de le soutenir dans cette épreuve très difficile qu’il vit tout comme les autres humoristes en France.