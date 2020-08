Gad Elmaleh : il décide de devenir chanteur et reprend Claude Nougaro ! Il se fait dézinguer sur Twitter !

Passionné par le jazz en général et par la musique de Claude Nougaro en particulier, le 25 août dernier représente une date importante pour le comédien Gad Elmaleh qui a enfin réalisé son rêve. Il a toujours souhaité chanter l’une des musiques du défunt Claude Nougaro depuis son enfance.

Gad Elmaleh réalise son rêve d’enfance

Le chanteur français Claude Nougaro mort en 2004 à Paris, reste encore gravé dans les cœurs des français. L’humoriste Gad Elmaleh, qui semble très passionné par l’ancienne icône de la musique française Claude Nougaro a annoncé la sortie de son nouvel album en novembre prochain. En effet, il s’agit d’une reprise de Claude Nougaro que les internautes refusent de valider. Lui qui croyait rendre un hommage au défunt chanteur, se fait critiquer sur la toile. Lundi 24 août 2020, l’humoriste était sur scène sur la péniche des Nougaro sis à Toulouse pour la préparation de son nouvel album intitulé « Dansez sur moi » de douze titres. Lors de son showcase, Gad Elmaleh a repris 6 chansons de Claude Nougaro avec le premier extrait « Amstrong » qui sera disponible dès début septembre.

Il faut dire que l’humoriste de 49 ans est très passionné par le jazz et ce, dès sa plus tendre enfance. Pour réaliser son rêve, il reprend certaines chansons de Claude Nougaro qu’il a interprétées lors de son showcase. Il s’est fait accompagner par 3 musiciens pour ces six titres « Dansez sur moi, Nougayork, Armstrong, Toulouse, Don Juan et Le cinéma ». Toutefois, cet hommage de l’humoriste au célèbre chanteur français ne fait pas l’unanimité.

Son projet a été mal accueilli par les internautes

Gad Elmaleh est connu pour ses spectacles de stand-up et d’avoir joué les comédies Chouchou et Coco dont il a créé les personnages sur scène. Connu sous la casquette de comédien, il devient très difficile pour la star maroco-franco-canadien de se révéler comme un talentueux chanteur. Claude Nougaro a marqué l’histoire du jazz en France et a toujours été adulé par de nombreux fans parmi lesquels le célèbre humoriste de 49 ans. Le 25 août dernier est une date historique pour ce dernier qui a réussi à se produire sur la péniche des Nougaro. Les internautes n’ont pas hésité à lui faire savoir qu’ils n’étaient pas heureux de l’apprendre. Ces derniers dénoncent le plagiat et estiment qu’il ne s’agit pas d’un hommage.

Lors de cette soirée sur la scène de la péniche de la famille de Nougaro à Toulouse, Gad Elmaleh et ses musiciens interprètent six des 12 chansons de son prochain album. En effet, Phillipe Maniez était aux commandes de la batterie, Jérémy Hababou était au piano et Thomas Bramerie à la contrebasse. Gad Elmaleh qui est passionné par le jazz a révélé être heureux d’interpréter ces morceaux devant ses amis et les membres de la famille du chanteur Claude Nougaro. D’après les propos de l’humoriste, cette reprise des chansons de l’icône française représente une déclaration d’amour à son endroit.

Contrairement à ce que certains peuvent penser, l’admiration de Gad Elmaleh à Claude Nougaro remonte à son enfance. Il déclare avoir eu une révélation depuis l’âge de 6 ans en écoutant le titre « Armstrong ». Animé par cet amour du jazz, il n’a pas hésité à imiter la voix du défunt chanteur toulousain. Contrairement aux avis de certains internautes, Cécile Nougaro, la fille de Claude Nougaro a félicité l’humoriste qu’elle trouve respectueux via les reprises des mots de son père tout en restant lui-même.