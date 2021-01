Gad Elmaleh : la drôle de réponse de ses parents face au vaccin contre le coronavirus

Gad Elmaleh est bien sûr poche de ses parents et ils n’hésitent pas à les dévoiler sur son compte Instagram. Cette fois, il a décidé de proposer un ultimatum à son papa et à sa maman qui est pourtant simple. L’humoriste imagine qu’ils sont cinq dans la famille à pouvoir bénéficier du vaccin contre le coronavirus, mais il y a seulement quatre doses. Il faut alors sacrifier un membre de la famille pour éventuellement le protéger. Sa mère répond immédiatement qu’elle donne son vaccin, mais le père a une vision tout à fait différente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Le père de Gad Elmaleh garde le vaccin pour lui

Alors que la réponse de sa mère est assez touchante puisqu’elle préfère se sacrifier pour sauver une autre personne, son père décide sans réfléchir de garder le vaccin pour lui. Cette réponse est assez drôle et elle a d’ailleurs fait sourire les internautes. Vous avez notamment pu découvrir la fameuse séquence dans l’émission de Cyril Hanouna ce 6 janvier dernier alors qu’il était sur le plateau de TPMP pour tenter de débattre sur la polémique liée à District Z et à sa parodie. La mère de Gad Elmaleh a également une phrase très forte : « je meurs pour vous ».

Une réponse relativement tendre qui est tout à fait différente de celle de son père qui mise sur l’humour .

. Gad Elmaleh n’a pas pu retenir son rire puisque la situation était assez plaisante, son père a même précisé qu’il était déjà difficile de savoir si ce vaccin allait fonctionner.

Il est alors hors de question pour lui de donner sa dose de vaccin contre le coronavirus.

Toutefois, la situation est assez drôle, mais dans la réalité, le choix serait-il vraiment celui-ci ?

Il faut noter que Gad Elmaleh est l’une des personnalités les plus appréciées et il est largement suivi sur les réseaux sociaux notamment via Instagram. Les séquences partagées pendant le confinement notamment avec Camille Lellouche avaient entraîné une vraie hilarité qui avait apporté un peu de baume au coeur. Vous pouvez aussi retrouver assez régulièrement ses collaborations ainsi que ses parents. Ce n’est pas la première fois que la réaction de ces derniers se retrouve dans les médias.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)



Vous savez sans doute que Gad Elmaleh est inscrit dans le classement des personnalités préférées des Français, mais il était à la quatrième position. Sa mère avait donc été déçue par cette prestation et elle estimait qu’elle préférait qu’il ne soit pas dans ce classement si c’était pour avoir seulement la quatrième place.

Partagez un peu le quotidien de Gad Elmaleh

Comme c’est le cas pour de nombreux humoristes, Gad Elmaleh est à l’arrêt puisque le monde de la culture est bloqué à cause de la crise sanitaire. En effet, les salles de spectacles sont fermées et il est impossible de savoir si les prochaines manifestations pourront ou non avoir lieu. De plus, l’échéance du 7 janvier a été mise de côté puisque les Français ne pourront pas retourner dans les restaurants ou encore les cinémas, voire utiliser les remontées mécaniques. Un second rendez-vous avait été proposé notamment le 20 janvier pour les restaurateurs, mais les dernières informations glanées sur Internet montrent qu’ils ne pourront pas ouvrir leurs portes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)



Gad Elmaleh partage donc son quotidien sur les réseaux sociaux en attendant de remonter sur scène puisqu’il avait un spectacle à proposer aux Français. Certains avaient été enthousiasmés à l’idée d’acheter des places pour le découvrir, mais il faudra faire preuve d’une plus grande patience. Le printemps pourrait enfin nous permettre de renouer un peu avec la vie.