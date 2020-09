Gad Elmaleh : l’humoriste annonce une triste décision ! Ses fans sont choqués !

C’est décidément une très mauvaise période pour tous les artistes. Qu’il s’agisse des acteurs, des musiciens, des humoristes ou des producteurs de spectacle, les choses n’ont pas l’air d’évoluer pour le meilleur. La pandémie du coronavirus est en train de paralyser tous les secteurs artistiques. On a assisté à de nombreux reports de spectacles de plusieurs illustres artistes. C’est le tour de Gad Elmaleh qui a été contraint d’annoncer une nouvelle des plus terribles à tous ses fans sur son compte Instagram. L’humoriste a annoncé le report de son prochain spectacle. On vous en dit plus dans cet article.

Une décision regrettable

Le spectacle de Gad Elmaleh a longtemps été attendu par ses fans. Si ces derniers se faisaient déjà une joie de le revoir sur scène, ils seront malheureusement déçus après l’annonce qu’il a faite sur son compte Instagram. En effet, l’humoriste était censé être de retour le 8 septembre prochain pour un spectacle qu’il préparait depuis quelque temps.

Le père de deux enfants annonçait que toutes les villes susceptibles d’accueillir son spectacle étaient saturées. Il reconnait qu’il se faisait déjà une joie de retrouver à nouveau ses fans, mais ses espérances ont été anéanties par la pandémie du coronavirus. Aussi la crise sanitaire a poussé le gouvernement à instaurer un décret interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes. Toutes ces dispositions ne sont pas très bien accueillies par les acteurs du secteur du cinéma.

Cependant, l’humoriste de 49 ans n’a pas fait de vagues. Il n’a pas exprimé son mécontentement contrairement à plusieurs autres artistes, dont Matt Pokora, Patrick Bruel, etc. Ces derniers ont également été obligés de reporter leurs concerts. Même si Gad Elmaleh a le cœur lourd, il reste cependant positif et espère retrouver très bientôt ses fans.

L’humoriste reçoit le soutien de ses fans

Il est clair que la déclaration de Gad Elmaleh à ses deux millions d’abonnés sur son compte Instagram est loin d’avoir ravi les uns et les autres. Les fans de l’humoriste étaient bien attristés de ne pas pouvoir revoir l’homme de 49 ans comme ils l’espéraient. Cela est bien compréhensible, car les interdictions de rassemblement mettent un véritable frein aux activités de divertissements.

Cependant, les fans de l’humoriste lui ont apporté leur soutien. Même s’ils ne sont pas enchantés, les commentaires qu’ils ont laissés ont prouvé à quel point ils étaient compatissants. Beaucoup lui ont souhaité du courage pour la suite. Toutefois, un parmi les commentaires fut remarqué et a provoqué une hilarité générale.

C’était celui de la chanteuse Lââm. Cette dernière faisait de l’autodérision en affirmant qu’elle était toujours vivante malgré que cela faisait 10 années que ses spectacles sont constamment reportés. Cela a fait rire bien des internautes, si on considère que ça fait un bon moment que la chanteuse de Petite sœur est apparue sur scène.

Précédemment dépisté positif au test du coronavirus

Le coronavirus semble être aux trousses de l’humoriste. Si aujourd’hui la crise sanitaire a obligé le Père de Raphaël à annuler son spectacle, on se souvient aussi que ce dernier a également été victime du coronavirus. C’est lors d’un échange sur France 2 avec Thomas Sotto, que l’humoriste a abordé quelques détails de la période où il a été souffrant.

Ce fut un épisode extrêmement pénible pour Gad qui affirme avoir eu peur. Son cas n’était pas totalement asymptomatique. Il ressentait beaucoup de douleurs. Ce fut à l’hôpital Saint-Antoine qu’il a été pris en charge. L’humoriste en a profité pour remercier tout le personnel soignant de l’hôpital.