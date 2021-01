Gad Elmaleh : l’humoriste révèle ce qui a été son 1er achat après qu’il soit devenu riche… Pas étonnant !

A chacun ses amours, et l’un de ceux de Gad Elmaleh, c’est le chanteur toulousain Claude Nougaro. D’ailleurs le 20 novembre prochain, l’humoriste a prévu sortir un album en hommage à ce grand artiste de la chanson française. On comprend pourquoi la 1ère chose qu’il s’est offerte une fois qu’il a eu les moyens de se faire plaisir, fût un piano !

Gad Elmaleh fan inconditionnel de Claude Nougaro

Ce 18 octobre 2020, une interview de Gad Elmaleh en a étonné plus d’un. En effet, connu pour être l’un des humoristes et acteurs les plus célèbres de la France, Gad Elmaleh a avoué : « Gamin, à Casablanca, je ne pensais pas être humoriste ou acteur, je rêvais d’être chanteur. »

Il faut dire que tout au long de sa carrière, rien n’a laissé supposer que l’ex d’Anne Brochet avait en lui de quoi faire une carrière musicale. Plutôt connu pour faire rire des millions de fans lors de ses one-man show ou de ses films, Gad Elmaleh revient cette année, pas avec un nouveau spectacle, mais bien avec un album.

Il s’agira d’un album hommage à Claude Nougaro, décédé en 2004, à l’âge de 74 ans. Gad Elmaleh confie que l’annonce de sa mort avait été un choc pour lui qui adorait le chanteur. Toutefois, que les fans de l’artiste ne paniquent pas. Gad Elmaleh n’arrête pas sa carrière d’humoriste pour autant. Il fait juste une pause, une « parenthèse enchantée » comme il dit, le temps de cet hommage.

L’album sortira le 20 Novembre 2020, et le chanteur a avoué qu’au départ, ce n’était pas un album qui était prévu, mais plutôt un spectacle : « Au début, je voulais faire un spectacle autour de lui, avec une histoire, des chansons et des images. Tout est tombé à l’eau avec le confinement. »

Gad Elmaleh confie que toute sa jeunesse a été bercée par les créations de Claude Nougaro : « J’ai été touché par Nougaro car j’y trouvais mon compte : le jazz, la poésie, les histoires. Avec le temps, j’ai tout acheté : les albums studio, les concerts, les compilations, des éditions spéciales…»

Ce plaisir que Gad Elmaleh s’est offert quand il a pu

Avant même que son album ne sorte, l’humoriste s’attend déjà à de sévères critiques. Malgré tout, cela ne l’arrête pas car comme il le dit, il a une réelle passion pour la musique qui fait partie de lui, même s’il n’a pas choisi ce chemin pour en faire son métier.

D’ailleurs, Gad Elmaleh confie « La première chose que j’ai achetée quand j’ai eu de l’argent, ce n’est pas une bagnole ou une Rolex mais un piano, un Steinway. »

Cet album hommage qui pour Gad Elmaleh est une déclaration d’amour à Claude Nougaro, va reprendre les grands titres du chanteur et poète, et il s’intitule « Dansez sur moi ». L’humoriste pour le moment, s’occupe de la promotion du disque, et nombreux sont ceux qui le soutiennent dans le monde artistique.

Par contre comme il s’y attendait, les internautes ne l’ont pas épargné, et ils n’ont même pas attendu la sortie de l’album pour lui tomber dessus. Dans « C à vous » sur France5, l’émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, le papa de Noé et Raphaël a interprété la chanson Armstrong de Claude Nougaro, qui figure sur l’album hommage.

Alors que certains ont été plutôt positifs : « Si ça peut faire découvrir Nougaro à un autre public, c’est une bonne chose » ; d’autres ont été plus virulents : « C’est une blague ? Même dans N’oubliez pas les paroles les candidats chantent mieux », « C’est mauvais, mais c’est mauvais ».

On attend la sortie de l’album pour se faire une réelle opinion du travail de Gad Elmaleh.