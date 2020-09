Gad Elmaleh se moque du nouveau conjoint d’Alessandra Sublet face caméra !

L’occasion pour Gad de se moquer gentiment du nouveau compagnon de son ex-cible amoureuse !

“Je crois qu’on est tous dans la même situation et on n’a pas envie de rire avec ça”

Après une carrière (presque) sans vague dans le monde du stand-up et de la comédie, l’humoriste de renom a décidé de se lancer dans un nouveau projet, et non des moindres : la chanson française.

Il a d’ailleurs profité de sa présence sur le plateau pour rappeler à son public que le 20 novembre prochain il sortira son tout premier album, un hommage à Claude Nougaro qui s’intitulera “Dansez sur moi”.

En pleine pandémie et dans un contexte de durcissement des règles sanitaires, l’humoriste a également exprimé le souhait que cela ne devienne pas le sujet de discussion principal, malgré le fait que cela l’empêche de se produire sur scène comme il l’aurait aimé.

« Je n’ai pas envie de parler de ça sur scène. Je veux donner de la joie, jouer mon show, raconter une histoire, les emmener ailleurs. Je dis ça parce que j’ai essayé, je l’ai fait en rodage et au tout début, ça faisait rire et aujourd’hui, je crois qu’on est tous dans la même situation et on n’a pas envie de rire avec ça ».

Des mots qui ne pouvaient pas sonner plus juste dans un contexte où l’humour, bien qu’il s’agisse d’un exutoire et d’une manière de relativiser comme les autres, atteint forcément ses limites à un moment donné.

On ne compte plus les humoristes et Youtubeurs qui ont fait du covid leur thème de prédilection pour essayer de redonner le sourire à leur public, cependant et comme tout sujet, celui-ci commence à s’essouffler.

Une situation préoccupante pour les membres de l’équipe de Gad Elmaleh

Comme beaucoup d’artistes, il avoue être extrêmement frustré par les conditions actuelles partagées par tous les protagonistes du monde du spectacle.

Cependant, il est de son côté conscient de sa chance et de la situation privilégiée dans laquelle il se trouve. Entouré de son équipe, l’humoriste connu pour ses emblématiques sketches sur “l’australopithèque” ou “le blond” n’a pas manqué de les remercier pour leur présence au quotidien et leur dévouement professionnel.

Car pour Gad Elmaleh, la situation de son équipe est bien délicate que la sienne, ces derniers étant totalement dépendants des spectacles et des évènements publics aujourd’hui considérablement compliqués par les mesures de prévention misent en place pour limiter la transmission du virus :

“ Leur vie en dépend. Ils ne bouffent pas, ils ne sont pas payés en ce moment parce qu’on ne joue pas donc ça, c’est une vraie problématique, un vrai souci ! J’espère que ça va reprendre bientôt, pour tout le monde ».

« Elle est avec le blond”

Alors que Gad Elmaleh était invité pour présenter son tout dernier projet sur « C à vous », et malgré la situation, celui-ci n’a pas manqué de faire de l’humour au sujet du nouveau compagnon de la présentatrice “C’est Canteloup”.

Et après ces quelques mots de réconfort porté à l’égard de ses collaborateurs, l’humoriste a tout de même souhaité détendre l’atmosphère et apporter un petit peu de légèreté sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine.

Alors que la présentatrice dévoilait une vidéo dans laquelle on découvre l’artiste au piano, en train de jouer une douce sérénade à Alessandra Sublet, celle qu’il souhaitait à l’époque séduire, Gad ne peut se retenir.

Car l’humoriste l’avoue, il a été déçu de n’avoir pu gagner le cœur de la belle présentatrice. Teinté d’une pointe d’amertume, mais toujours avec humour il se confie : « Et après, bon elle a rencontré quelqu’un (…) c’est comme ça elle a opté pour la bogossité ».

Gad Elmaleh fait bien évidemment référence à Jordan Deguen, le nouveau compagnon de la présentatrice de “C’est Canteloup” pour lequel il ne peut cacher son admiration.

“Il est parfait” ajoute-t-il, avant de mimer une personne pleine d’assurance entrant sur le plateau.

Tout ce qu’on peut dire, c’est que malgré sa défaite, Gad Elmaleh a conservé sa bonne humeur et son humour.