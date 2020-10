Gad Elmaleh : violemment critiqué à cause de sa reprise de Claude Nougaro à C à vous !

La carrière de Gad Elmaleh aurait subi un coup récemment après être accusé d’avoir repris plusieurs humoristes américains. Toutefois, ce dernier semble avoir retrouvé le chemin de sa vocation de chanteur grâce à la sortie de son premier album qui est une reprise de Claude Nougaro.

Gad Elmaleh, critiqué après son passage sur C à vous

Depuis l’annonce de son nouvel album en hommage à son idole, Claude Nougaro, le célèbre humoriste ne cesse de s’attirer les foudres des internautes. Invité par Anne-Elisabeth Lemoine, la présentatrice de l’émission C à vous, l’ex-compagnon de Charlotte Casiraghi a été vivement critiqué. En effet, ce dernier serait passé sur le plateau de cette émission pour parler de son album. Ayant décidé de reprendre le titre Armstrong, l’humoriste n’a pas pu convaincre les téléspectateurs qui n’ont pas été du tout tendres avec lui sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le père de Raphaël et Noé n’a jamais caché sa passion à l’égard de la musique. Il n’a d’ailleurs jamais cessé de dire que son rêve d’enfance était de devenir chanteur, ayant été inspiré par Claude Nougaro.

Après sa brillante carrière d’humoriste, le comédien français de 49 ans aurait décidé de réaliser son rêve. La sortie de son premier album, une reprise de Claude Nougaro dont le titre est Dansez sur moi, est un hommage à cette icône de la musique qu’il admirait beaucoup. D’après ses déclarations, il aurait découvert le père de Cécile Nougaro à l’âge de six ans et serait devenu l’un de ses plus grands fans. De passage sur France 5 ce jeudi pour donner plus de détails sur son single Armstrong, l’humoriste n’a pas bénéficié de la sympathie des internautes. À la fin de C à vous, il a donné une version live de sa reprise de Claude Nougaro à toute l’équipe qui accompagnait Élisabeth Lemoine. Cette prestation qui n’a pas convaincu les téléspectateurs, a immédiatement entrainé de vives critiques contre Gad Elmaleh. Les internautes ont vite fait d’interroger les talents de chanteur de l’humoriste.

Un album en hommage à Claude Nougaro très critiqué sur la toile

Depuis l’annonce faite au sujet de la sortie de son premier album en hommage à Claude Nougaro, le projet de Gad Elmaleh n’a pas été bien accueilli par certains internautes qui pour la plupart, pensent qu’il s’agit d’un plagiat. Intitulé Dansez sur moi, dont la sortie est fixée au 20 novembre prochain, l’humoriste aurait repris douze chansons de l’ancien chanteur. Il avait présenté six de ses titres en compagnie de ses musiciens, sur la péniche de la maison des Nougaro à Toulouse. Très ému après son spectacle, il déclarait que son prochain album était une sorte de résumé de ce qu’il souhaitait faire de Nougaro et n’avait pas caché sa satisfaction d’avoir interprété les titres de Claude Nougaro pour la première fois. Critiqué par les internautes, Gad Elmaleh avait néanmoins été soutenu par les membres de la famille de l’ancien chanteur de jazz.

Présente lors du concert de l’humoriste, Cécile Nougaro, la fille de Claude, exprimait sa satisfaction. Elle estimait d’ailleurs que cela aurait également fait plaisir à son papa d’autant plus qu’elle trouvait respectueux le fait pour l’humoriste de chanter en hommage à son père. De leur côté, les internautes n’ont pas cessé de critiquer l’œuvre artistique de Gad Elmaleh. Toutefois, rien ne semble freiner le père de Noé et Raphaël qui est déterminé à réaliser ses rêves d’enfance, et surtout, d’exprimer son amour à Claude Nougaro. Il souhaite désormais se présenter comme un chanteur et non plus comme celui qui fait rire des gens.