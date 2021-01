Galette des Rois de Laurent Mariotte : l’incroyable recette que tout le monde peut réussir !

Laurent Mariotte s’invite souvent dans le quotidien des Français puisqu’il propose régulièrement des recettes au fil de la journée. Cela vous permet de diversifier votre alimentation et surtout de profiter d’une préparation digne d’un grand chef. Avec l’épiphanie 2021 qui se rapproche puisqu’elle aura lieu le 6 janvier prochain alors que certains Français ont déjà dégusté leur galette, il est sans doute judicieux de proposer une recette très facile à réaliser et elle est composée de sept ingrédients seulement.

Et si vous réalisiez cette galette des Rois assez simple ?

Généralement, la recette de la galette des Rois est redoutée puisqu’il faut de la maîtrise, et surtout une bonne recette. Vous avez une multitude de préparations sur le Web, mais, à chaque fois, les avantages ne sont pas ceux escomptés et le goût reste désagréable. C’est aussi pour cette raison que Laurent Mariotte a décidé de vous proposer une galette des Rois très simple que vous pourrez préparer bien sûr tout au long de l’année.

Vous avez besoin de deux rouleaux de pâte feuilletée que vous pourrez acheter dans un centre commercial, choisissez une version de qualité .

. Vous devez préparer deux oeufs entiers pour la frangipane et un jaune pour dorer votre galette des Rois.

La préparation nécessite 100 grammes de beurre, la même quantité pour le sucre et la poudre d’amande.

Une cuillère à café d’extrait d’amande amère apporte un goût sympathique pour les gourmands.

Juste je préviens comme ça, la galette des rois c’est à la frangipane. Bougez avec vos vieux trucs à la pomme svp. — Jules rivière (@RivireJules2) January 4, 2021

Pour que votre galette des Rois soit réjouissante, il est aussi possible d’opter pour 2 cl de rhum seulement et vous pouvez remplacer cet alcool par du kirsch. D’autres propositions sont faites sur le web avec notamment un jus d’orange, des zestes de cet agrume ou encore de la fleur d’oranger.

Des étapes très simples pour votre galette des Rois

Vous devez préchauffer le four avec le thermostat 7, cela représente une température de 200 degrés. Il aura le temps de chauffer pendant votre mélange et les plus grands chefs estiment qu’il n’y a pas forcément un ordre pour incorporer les ingrédients. Vous pouvez donc opter pour le robot pâtissier qui permet d’avoir une frangipane sans les grumeaux, car ils sont toujours désagréables en bouche. Ajoutez le beurre assez mou, le sucre, les oeufs ainsi que la poudre d’amandes que vous pouvez réaliser vous-même si vous avez des amandes entières et un appareil adapté.

Incorporez aussi le reste des ingrédients sans oublier l’alcool si vous optez pour cette préparation. La réalisation est ensuite très simple et elle est à la portée de tous puisque vous devez déplier la première partie de la galette des Rois et choisissez de préférence une pâte ronde. Vous ajoutez la frangipane et n’oubliez pas la fève bien sûr, car les gourmands seront sans doute déçus de ne pas la retrouver dans cette galette très sympathique. Vous pouvez mouiller les deux centimètres de la pâte du bas pour faciliter la soudure avec le rond de pâte du haut. Pensez à ne pas répandre la frangipane jusqu’aux bords, car vous aurez une mauvaise surprise à la cuisson.

Lorsque les bords sont bien soudés, vous pouvez réaliser quelques dessins à l’aide de la pointe de votre couteau et n’oubliez pas de dorer votre galette qui sera la reine lors de l’épiphanie. Par contre, il y a une petite astuce selon Laurent Mariotte, car il ne faut pas dorer les bords, cela empêche à la galette de monter et elle ne se développera pas. Vous savez sans doute que le goût sera alors désagréable. Vous devez ensuite l’enfourner entre 35 et 40 minutes en fonction de la taille.