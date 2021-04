Gâteau au citron : une recette savoureuse pour un dessert gourmand et moelleux !

Il sera clairement impossible de passer à côté de cette recette très facile puisque le gâteau au citron est adapté à tous les niveaux. Vous aurez besoin de 20 minutes seulement pour la préparation contre 25 minutes pour la cuisson. Les doses sont proposées pour trois personnes, vous pouvez donc les adapter en fonction du nombre de convives.

Des ingrédients très simples pour ce gâteau au citron

Il suffit d’une petite recherche sur Internet pour constater que les recettes sont vraiment nombreuses. Les ingrédients sont dans la plupart des cas toujours les mêmes, mais n’hésitez pas à regarder les avis pour savoir si le gâteau au citron pourra satisfaire vos papilles et celles de vos invités.

Vous aurez besoin de 75 grammes de beurre et de la même quantité pour le sucre ainsi que la farine .

. Il faudra prévoir un oeuf entier pour cette recette de gâteau au citron, la moitié d’un sachet de levure chimique et une petite pincée de sel.

L’ingrédient principal reste bien sûr l’agrume, ajoutez un citron non traité de préférence.

La préparation est très simple puisqu’il suffit de mélanger le beurre pommade avec le sucre pour avoir un mélange assez crémeux.

Un gâteau au citron savoureux à déguster sans modération

Vous incorporez également l’oeuf et n’hésitez pas à utiliser un batteur électrique ou un robot pâtissier pour être certain que le rendu soit homogène. Ajoutez ensuite les zestes du citron ainsi que le jus avant d’ajouter la farine, la levure chimique ainsi que le sel. Faites en sorte que la préparation soit bien homogène puis préparez votre moule en utilisant une feuille de papier cuisson. Cette dernière peut être remplacée par de la farine avec un peu de beurre.

Vous versez la préparation dans ce contenant, il est aussi possible d’utiliser des moules individuels. Prévoyez une cuisson pendant 20 minutes à 180 degrés, mais vérifiez cette dernière à l’aide d’un couteau afin de la prolonger par exemple. Laissez ensuite refroidir votre gâteau au citron et servez-le froid avec une boule de glace par exemple ou encore un coulis de fruits rouges. Vous serez sans doute ravis de cette recette très rapide et facile.

Dans cette recette, pour avoir une variante sympathique, vous pouvez remplacer le citron par un autre agrume comme l’orange.