Gâteaux pour la Saint-Valentin, les meilleures gourmandises à déguster avec votre partenaire, dont le coeur de Cyril Lignac !

Bien sûr, vous pourrez clairement réserver votre pâtisserie préférée dans votre boulangerie à proximité de chez vous ou vous lancer dans la cuisine. En effet, de nombreuses recettes sont au rendez-vous et vous ne devriez pas perdre de temps grâce à tous les tutoriels disponibles sur le Web. En quelques secondes, le meilleur gâteau aux trois chocolats trônera sur la table pour le plus grand bonheur de votre partenaire, et même de vos enfants. Dans tous les cas, Elle vous propose quelques gourmandises à acheter au plus vite pour faire le plein de bonne humeur.

Les chefs pâtissiers mettent les bouchées doubles

Une rapide recherche auprès des chefs pâtissiers que vous connaissez vous permettra de lister les gourmandises privilégiées pour la Saint-Valentin. Ce sera l’occasion de vous rendre chez Ladurée, Lenôtre ou encore Christophe Michalak qui avait étonné tout le monde avec cette recette pour recycler les viennoiseries. Bien sûr, Cyril Lignac qui était aux commandes de Tous en cuisine est aussi de la partie pour les plus gourmands.

Pour le choix du gâteau, le chocolat reste en haut de la liste puisqu’il est gourmand, mais il n’est pas apprécié par tout le monde .

. Par contre, la forme est aussi spéciale pour la Saint-Valentin à savoir le coeur qui est bien sûr le symbole de l’amour.

Yann Couvreur vous propose pour 14 heures un délicieux gâteaux avec de la mousse au chocolat, du caramel et de la vanille.

Lenôtre se démarque avec un petit gâteau à l’unité en forme de coeur, vous aurez aussi une recette sans gluten avec une pâte de noisette.

Chez Hugo & Victor, vous aurez une pâtisserie savoureuse et légère grâce à la meringue, la chantilly et des suprêmes de pamplemousse.

Les prix ne sont pas excessifs pour ces gâteaux puisqu’il faut prévoir moins de trente euros environ. Bien sûr, si vous avez tout le matériel et quelques connaissances en pâtisserie, ce sera l’occasion de vous lancer dans une pâtisserie maison. Pour la Saint-Valentin, il est inutile de mettre les plats dans les grands, car les trois chocolats seront clairement parfaits avec du lait, du noir et du chocolat blanc. Le tout peut être servi avec une boule de glace à la vanille.

Cyril Lignac propose un très beau gâteau pour la Saint-Valentin

Si vous cherchez quelque chose de délicat qui attire l’oeil et qui semble incroyable à la dégustation, c’est dans la pâtisserie de Cyril Lignac que vous pourrez le trouver. Le rendu est vraiment sympathique avec un côté velours et un autre beaucoup plus brillant. La réalisation est parfaite, vous pourrez alors la déguster avec votre partenaire pour la Saint-Valentin ou pour le plaisir. N’oubliez pas que cette journée célèbre l’amour que ce soit avec un homme, une femme ou encore l’amitié.

Le fameux gâteau est vendu entre le 4 et le 14 février dans la boutique du chef de la chaîne M6. Vous avez un produit pour deux personnes et il se nomme Le Valentin. Vous avez un biscuit financier aux amandes, des zestes de citron vert et surtout une compotée de framboises avec du lait d’amande, un croustillant praliné amandes et une robe rouge poudrée. Il suffit de le regarder pour être réellement sous le charme de cette pâtisserie digne de la Saint-Valentin. Il est prévu pour deux personnes, il suffira de le découper en deux pour le déguster ce dimanche. Cet entremets semble aussi bon que beau !

N’hésitez pas à regarder les comptes Instagram des chefs puisqu’ils proposent les visuels de leur fameux gâteau.