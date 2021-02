Gaufres : une recette très rapide et de nombreuses variantes à tester pendant les vacances avec vos enfants !

Dès que vous sentez les arômes des gaufres, vous avez l’impression d’embrasser votre âme d’enfant, de vous retrouver dans un parc d’attractions ou encore de faire le plein de gourmandises. Généralement, dans les fêtes foraines et même pendant la période des marchés de Noël, les gaufres ont une place de choix puisque vous pouvez les déguster comme vous le souhaitez et à toutes les sauces. Pour la recette, elle est simple, vous avez des vidéos pour vous aider avec cette préparation.

Toutes les variantes pour ces gaufres délicieuses

Si les enfants aiment les gaufres au chocolat, les adultes apprécient celles avec du sucre, du sirop d’érable ou encore le sucre glace. Pour la préparation, vous avez besoin de beurre fondu, de lait, mais également d’oeufs et de farine. La pâte est relativement épaisse, cela vous permet de la verser aisément dans votre appareil sans en mettre un peu de partout. Par contre, si vous pensez qu’elle est trop liquide, ajoutez un peu de farine pour apporter de la consistance. Pour que les gaufres soient bien aérées, pensez aussi à ajouter de la levure et du sucre.

Pour les gaufres Vegan, vous pouvez opter pour de la farine d’avoir avec du lait d’amande et du vinaigre de cidre .

. Les gaufres salées ont une place de choix le soir, vous aurez besoin de lait et de purée de potiron avec un yaourt grec par exemple et même de la cannelle.

Pour les amoureux du miel, il est aussi possible d’ajouter cet ingrédient avec de la vanille et une orange sanguine.

Les gaufres au cacao sont délicieuses, vous aurez besoin de lait, d’huile, d’oeufs, de sel, de levure chimique, de cacao, de farine et bien sûr de cassonade.

Vous avez pu constater que les variantes sont nombreuses et vous pouvez finalement utiliser la recette de base et vous l’assaisonnez comme vous le voulez. Par exemple, les gaufres sucrées sont parfaites pour le petit-déjeuner ou le goûter, mais les versions salées auront une place de choix lors du dîner. Vous pouvez alors incorporer du fromage, des courgettes, et même de la courge ou encore des pommes de terre.

Vous versez le tout dans votre appareil à gaufres et quelques secondes plus tard, vous pouvez déjà la déguster. Pour le dîner, une salade verte avec une petite vinaigrette sera amplement suffisante.

Des épices pour préparer des gaufres

Sur le site du magazine Elle, vous aurez une quantité astronomique de variantes avec à chaque fois les ingrédients qui peuvent composer les gaufres. Pour la version avec les épices, il est possible d’ajouter de la farine, de la fécule de maïs, mais également une pincée de sel, de la levure chimique pour avoir une pâte bien levée, du bicarbonate, du lait Ribot, des oeufs, mais aussi du beurre et de l’extrait de vanille.

N’hésitez pas à bien mélanger tous les ingrédients avant d’incorporer de la cannelle et de la noix de muscade, voire un clou de girofle. Vous pourrez ensuite les servir avec du sucre en grains ou encore du sirop d’érable, voire du chocolat fondu si vous appréciez. Les épices sont parfaites pour ces gaufres que vous pourrez aussi préparer avec de la pomme. Vous appréciez sans doute cette association que les enfants adorent également.

Que ce soit pour le petit déjeuner ou encore le goûter, les gaufres sont parfaites et elles se déclinent selon vos goûts et les ingrédients que vous avez dans votre placard.