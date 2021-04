Geneviève de Fontenay pousse un coup de gueule, pas question de se faire vacciner !

C’est avec une certaine amertume que l’on a pu avoir des nouvelles de Geneviève de Fontenay. En effet, l’ancienne organisatrice du concours de Miss France n’a pas bonne presse depuis maintenant plusieurs années. Elle ne cesse de créer la polémique avec des déclarations toutes plus choquantes les unes que les autres. Alors qu’elle était invitée régulièrement sur les plateaux de télévision ces dernières années, on a pu constater que petit à petit son entourage dans le monde des médias s’est fortement réduit.

On a même pu apprendre récemment que Geneviève de Fontenay avait visiblement un rituel à chaque nouvelle émission de Miss France…

Geneviève de Fontenay inquiète ses petites filles qui prennent la parole

C’est dans les colonnes de France Dimanche que l’on a pu apprendre une nouvelle assez terrifiante en ce qui concerne Geneviève de Fontenay. En effet, Adèle et Agathe de Fontenay ont tout balancé sur leur grand-mère, et leurs révélations pourraient faire beaucoup de bruit. On a pu apprendre que leur grand-mère, Geneviève de Fontenay, refusait purement et simplement de se faire vacciner contre le coronavirus.

Il faut dire que depuis maintenant plusieurs mois, on peut lire et entendre dans les médias français des informations pour le moins très préoccupantes concernant la campagne de vaccination. Alors que le vaccin AstraZeneca est d’ailleurs très controversé, certains pensent tout simplement qu’il ne faudrait plus l’utiliser.

Pourtant, certaines personnalités, comme l’humoriste Elie Semoun, ont pu récemment prendre la parole à ce sujet et dévoiler qu’elles avaient pu être vaccinées avec le vaccin AstraZeneca. En ce qui concerne l’humoriste, ce dernier n’a même pas hésité à en rire, en disant haut et fort qu’il n’était toujours « pas mort ». Mais il se trouve que concernant Geneviève de Fontenay, la raison est bien différente.

C’est en effet ce que l’on a pu apprendre dans le journal France Dimanche avec les petites filles de l’ancienne organisatrice du concours Miss France qui ont pu prendre la parole. Une nouvelle que Bernard Tapie n’apprécierait certainement pas, il a pu récemment déclarer qu’il faudrait être « cinglé » pour ne pas se faire vacciner…

Découvrez cette curieuse raison pour laquelle Geneviève de Fontenay refuse le vaccin

Tout le monde sait que Geneviève de Fontenay a un caractère bien trempé et qu’elle a parfois des idées reçues qui peuvent être très étonnantes, c’est le moins que l’on puisse dire. En revanche, la nouvelle que l’on a pu apprendre dans le journal France Dimanche fait froid dans le dos.

Alors qu’elle est bientôt âgée de 90 ans, on peut très bien comprendre que les proches de Geneviève de Fontenay soient très inquiets pour elle. En effet, ses petites filles ont dévoilé que leur grand-mère refusait tout simplement de se faire vacciner car cela n’était tout simplement « pas nécessaire » et qu’elle n’en voyait pas l’intérêt.

De quoi rendre complètement dingues toutes celles et ceux qui sont pour la vaccination, comme une partie des français qui souhaite que la situation revienne à la normale et dans les plus brefs délais. En effet, à l’heure où la crise sanitaire a pu battre de nouveaux records récemment, on peut dire que cela a de quoi inquiéter les français…