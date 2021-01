Geoffrey (Secret Story) : l’ex-compagnon de Marie Garet en couple… Il partage les photos de sa petite amie !

En 2011, la saison 5 de Secret story accueillait Marie Garet et Geoffrey. Si les deux amoureux avaient pour objectif de garder secrète leur relation amoureuse à leurs camarades, les choses sont bien différentes aujourd’hui. 9 ans après leur apparition à la télévision, la jolie blonde et le jeune homme prennent aujourd’hui des chemins différents. Sur Instagram, l’ex-compagnon de Marie Garet partage plusieurs photos de lui et de ses proches, surtout celles de sa nouvelle petite amie. Il y a certainement de quoi faire des jaloux puisque la compagne de Geoffrey est une véritable beauté. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

La photo qui fait le buzz

La dulcinée de Geoffrey s’appelle Clémentine. Cette dernière vit entre Montpellier et Nîmes. Les deux tourtereaux semblent vivre une parfaite histoire d’amour qui dure depuis quelques mois déjà. Le 12 mai dernier, la blonde aux yeux verts a partagé leur premier cliché sur son compte Instagram.

Sur cette photo, on voyait Clémentine enlacer son petit ami par-derrière et avait accompagné le cliché de quelques mots très tendres. Ils étaient tous les deux habillés d’un survêtement en jean et Geoffrey était tout souriant avec des lunettes de soleil. Clémentine lui posait un baiser dans le cou. « Des mois que tu me supportes tête de fion, ou plutôt que je te supporte. » avait-elle écrit très affectueusement.

Depuis lors, les deux tourtereaux se sont affichés quelquefois ensemble sur les réseaux sociaux. La dernière photo partagée par Geoffrey ce dimanche 27 septembre fait particulièrement le buzz sur la toile. En effet, le jeune homme était en caleçon et a pris la pose juste à côté de sa petite amie. Cette dernière était topless et était juste vêtue d’un dessous en dentelle, qui ne cachait presque pas son postérieur. Elle dévoile ainsi son dos et ses nombreux tatouages.

Un nouveau projet pour les deux tourtereaux

La publication avait pour but de présenter le nouveau projet des deux amoureux. En effet, Geoffrey et Clémentine sont devenus des consultants pour la marque de complément alimentaire Supplefit. Dans cette publication, le jeune homme évoque son mode de vie qui tourne autour du sport, de musculation et de motocross.

Devenir consultant pour Supplétif est une véritable innovation puisque cette dernière allie les compléments alimentaires, les substituts de repas, mais aussi plusieurs produits. De toute évidence, le jeune homme est fier du nouveau tournant que prennent les choses.

Des problèmes pour son ex-compagne Marie Garet

Si les choses semblent être au beau fixe entre Geoffrey et Clémentine, ce n’est pas le cas pour son ex-compagne Marie Garet qui traverse actuellement des périodes difficiles. En effet, la jeune infirmière avait été annoncée morte sur Instagram au début du mois de septembre. Si elle a précédemment été au cœur de plusieurs polémiques, la dernière en date a été d’une très grande ampleur.

En effet, le blogueur Aquababe avait déclaré que Marie Garet avait été battue et laissée pour morte par Dorian Baptiste son compagnon. Ces différentes allégations ont été démenties par la jeune femme qui a affirmé qu’elle s’était retrouvée aux urgences sans savoir ce qui s’était passé. Marie Garet a ajouté qu’elle ne se souvenait de rien et qu’elle avait perdu ses téléphones avant de les retrouver quelques jours plus tard… c’est louche tout ça !