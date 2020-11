George Clooney ou le Père Noël : L’acteur révèle avoir distribué l’incroyable somme de 14 millions de dollars à ses amis les plus proches !

Si certaines personnes n’y ont pas cru à l’époque, George Clooney a récemment confirmé que cela était vrai.

Tout a commencé en 2017, lorsque Rande Gerber, l’un des meilleurs potes de George Clooney, a fait fuiter l’information. L’acteur aurait refilé un sacré pactole à plusieurs de ses amis en 2013. C’est sur la télévision américaine MSNBC que Rande Gerber avait vendu la mèche. La rumeur a commencé à courir depuis lors et c’est trois ans après cette étonnante révélation que George Clooney en personne a levé le voile sur les circonstances entourant cette sidérante affaire : 14 millions de dollars en cash, à raison d’un million de dollars par personne. Oui, George Clooney l’a confirmé dans une interview qu’il a accordée au magazine américain GQ. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

George Clooney reconnaissant envers ses amis



Ce fameux évènement est arrivé en 2013. À l’époque, l’acteur venait de rencontrer Amal, celle qui sera plus tard son épouse. Il n’avait aucune famille et n’avait pas pour projet d’en avoir un jour. Pour George Clooney, tous les biens qu’il possédait et toute cette fortune qu’il avait amassée n’auraient été possibles s’il n’avait pas eu des amis aussi formidables que les siens. Dans l’interview, il a révélé que ces derniers lui ont été d’un grand soutien dans ses périodes les plus sombres. « Et j’ai alors pensé que tout ce que j’avais, c’était ses amis qui, sur les trente dernières années m’avaient aidé d’une manière ou d’une autre », avait-il déclaré.

« J’ai dormi sur leurs canapés quand j’étais fauché. Ils m’ont prêté de l’argent quand je n’avais pas un rond, ils m’ont aidé quand j’en avais besoin au fil des ans », avait ajouté l’acteur. Il avait aussi révélé que leurs noms figuraient dans son testament. Pour lui, il n’était pas question d’attendre que la mort le frappe avant qu’il ne prouve sa reconnaissance à ses amis. Avec son film Gravity, George Clooney a pu amasser une somme confortable. Il a donc décidé de puiser dans ses économies pour faire plaisir à ses 14 meilleurs amis. Il a donné à chacun d’eux un million de dollars.

14 millions de dollars en liquide… ouais, ouais, ouais !

On se demande bien comment il a pu rassembler une telle somme d’argent en liquide. Ce ne fut certes pas facile, mais l’acteur a plus d’un tour dans son sac. George Clooney a fait ses recherches et a découvert un endroit disposant d’assez de liquidité pour lui trouver les 14 millions.

Tout le reste s’est passé d’une manière assez théâtrale. Il a loué une fourgonnette dans laquelle il a réparti les 14 millions de dollars à raison d’un million de dollars par sac. Le lendemain de ce jour, il a réuni ses amis qui, évidemment, n’avaient pas la moindre idée de ce qu’il préparait. Il leur a montré une carte qui indiquait tous les endroits et toutes les choses qu’il avait pu découvrir grâce à eux. Ces événements se déroulaient entre le 27 et le 28 septembre 2013 et comme par magie, il s’est marié avec Amal, un an après, jour pour jour.

À l’époque, Rande Gerber avait refusé cette somme, car il n’avait aucun souci financier en particulier. L’acteur a insisté en disant que si Rande ne prenait pas sa part, personne n’aurait rien. Finalement, ils sont tous repartis chacun avec leur sac Tumi rempli de billets de banque.