George et Amal Clooney, un don généreux pour le Liban

Ensemble pour le Liban

Le 8 août 2020, la population de la capitale libanaise a vu la moitié de la ville réduite en poussière suite à une explosion de haute intensité dans son centre nerveux. Une tragédie qui a fait, selon le dernier bilan, près de 150 morts et plus de 5 000 blessés. La cause de l’explosion reste à déterminer. Cependant, il a été lié à un incendie qui a enflammé un entrepôt rempli de nitrate d’ammonium.

Le gouverneur de Beyrouth a déclaré que 300 000 personnes étaient sans abri. Les dommages sont estimés à 5 milliards de dollars.

Mercredi, le gouvernement libanais a déclaré l’état d’urgence pendant deux semaines à Beyrouth à la suite des explosions dévastatrices qui ont secoué la capitale. Depuis, la communauté internationale, s’est mobilisée pour porter assistance à la population qui a subi de nombreuses pertes en cette période de crise sanitaire doublée d’une crise politique et économique qui faisait déjà rage dans la région.

Des pays du monde entier, y compris le Royaume-Uni, ont promis une aide et maintenant le couple de célébrités a fait son propre don important.

C’est par le biais d’une déclaration relayée par People que George et Amal Clooney ont déclaré qu’ils étaient «profondément préoccupés par le peuple de Beyrouth». Le couple a annoncé une promesse de 100 000 dollars à la population et «espère que les autres les aideront de toutes les manières possibles». Selon le magazine américain, le montant important du don devrait être partagé entre «trois associations caritatives qui apportent un soulagement essentiel sur le terrain: la Croix-Rouge libanaise, Impact Liban et Bytna Baytak», peut-on lire sur le communiqué.

D’autres célébrités telles que Kylie Jenner, DJ Khaled et la chanteuse Dua Lipa, se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer leur soutien aux victimes, et des influenceurs en ligne du monde entier ont exhorté leurs abonnés à faire des dons pour le sauvetage et le rétablissement de cette ville fortement touchée par ces explosions.

Les Clooney, un couple engagé

Amal Clooney est née à Beyrouth en 1978. Ses parents ont quitté le Liban pour alors qu’elle n’avait que deux ans pendant la guerre civile libanaise. Amal a grandi en Angleterre et a fréquenté l’Université d’Oxford. On pourrait alors penser que les origines d’éminente avocate sortie ont influencé cet élan de générosité. Cependant, le couple s’est avéré à plusieurs reprises impliqué dans des causes humanitaires.

Rappelons que le lauréat d’un Oscar, 59 ans, et l’avocate des droits de l’homme, 42 ans, se sont d’abord croisés en 2013 et ont échangé leurs vœux l’année suivante. Ils sont les heureux parents des jumeaux de trois ans Ella et Alexander. Actuellement, les Clooneys vivent en Grande-Bretagne et ont apporté une contribution significative à six associations caritatives et organisations à travers le monde, dont la banque alimentaire libanaise.

L’implication de George Clooney au Darfour a été saluée, tandis qu’Amal Clooney est spécialisée dans le droit international et le droit humanitaire.

En avril dernier, au milieu de la crise de Covid-19, le duo le plus glamour d’Hollywood a fait plusieurs dons d’un montant total d’un million de dollars pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Ce n’est pas la première fois que les Clooneys envoient des fonds au Liban « Nous sommes tous deux profondément préoccupés par les habitants de Beyrouth et par les ravages auxquels ils ont été confrontés ces derniers jours », a déclaré jeudi le couple dans un communiqué.