Georges Clooney : il fait une confidence gênante sur le mariage royal du prince Harry et Meghan Markle !

Quelle raison peut bien pousser des personnes à inviter de parfaits inconnus, certes prestigieux, à leur mariage ? C’est la question que l’on se pose en sachant que le 19 mai 2018, date de mariage de Meghan Markle et du prince Harry, il y avait des invités qui sont totalement inconnus au couple à l’instar du célèbre couple formé par Amal et George Clooney !

Un mariage royal sous le signe de l’amour

Environ 7 ans après le mariage du prince William avec Kate Middleton qui s’était déroulé en avril 2011, c’était au tour du prince Harry de trouver sa princesse et de l’épouser. Ce fût chose faite après sa rencontre avec l’actrice Meghan Markle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Allbeezonme | Couple Page (@allbeezonme) le 24 Oct. 2020 à 4 :07 PDT



Le 19 mai 2018, un autre couple royal s’est donc formé à la chapelle Saint George du château de Windsor. Avant de se marier, Harry et Meghan ont eu un début d’histoire d’amour qui s’est déroulé tout en douceur. Quelques temps après leur mise en couple, ils ont officialisé les choses dans les médias.

Les fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle ont été annoncées quelques mois après. Alors que les relations étaient au beau fixe avec son petit fils, et pour le bonheur de ce dernier, la reine Elizabeth II, a accepté de donner sa bénédiction pour ce mariage, alors que plusieurs éléments auraient pu l’en empêcher.

Nombreux étaient les célébrités et les anonymes qui étaient présents pour ce mariage royal. Parmi eux, l’acteur George Clooney et sa femme Amal. Ce dernier a commenté par la suite que le mariage du prince Harry et de Meghan Markle était sous le signe de l’amour.

En effet, il aurait confié à un membre de la famille royale : « J’apprécie vraiment ce mariage car ils semblent vraiment amoureux. Je vais à beaucoup de mariages de célébrités et personne ne semble être amoureux du tout. »

Des invités de prestige inconnus des mariés ?

Pour un mariage tel que celui du prince Harry et de Meghan Markle on s’attend évidemment à voir de nombreuses stars et des personnalités, aussi bien du côté des membres de la Couronne britannique, que de son épouse.

Déjà, le casting de la série Suits avait été présent avec entre autres, Patrick J. Adams et Troian Bellisario, son épouse qui était alors enceinte. Il y avait également Gabriel Macht et Jacinda Barrett, Gina Torres, sans oublier Rick Hoffman.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BEARLEADERS (@bearleaders) le 30 Juin 2020 à 6 :05 PDT



D’autres stars ont été invitées dans le monde artistique, comme l’acteur Idris Elba, Oprah Winfrey, le chanteur Ed Sheeran et sa compagne, mais aussi Amal et George Clooney. On s’attendrait à ce que tout ce beau monde ait quelques liens avec au moins l’un des mariés, mais il semblerait que ce n’était vraiment pas le cas.

En effet, la journaliste Rachel Johnson, qui s’avère être la sœur du Premier ministre britannique, a rapporté que l’ancienne colocataire de la défunte princesse Diana, Carolyn Bartholomew, avait été installée aux côtés du couple Clooney. Cette dernière curieuse, aurait questionné pour savoir comment le couple de célébrités connaissait le nouveau couple royal. Ce à quoi George Clooney a répondu : « On ne les connaît pas ». Pourtant, il était clair que chaque invité présent à cette cérémonie avait été trié sur le volet.

De toute façon, il semblerait bien que cela ait été le début d’une belle amitié entre les 2 couples. D’ailleurs, il est déjà arrivé qu’ils partent en vacances tous ensembles, d’après certains magazines.