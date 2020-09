Géraldine Maillet : elle dévoile une ancienne photo de shooting très étrange qui dégoute certains de ses abonnés !

La photo publiée par la chroniqueuse de Touche pas à mon poste Géraldine Maillet, a laissé sa communauté mitigée. En effet, l’ancien top model a mis en ligne sur son compte Instagram, un shooting-photo étrange qui a suscité bien de réactions. Une chose est sûre, Géraldine Maillet n’a pas à rougir de son agilité et de sa souplesse, comme en a témoigné le cliché, qui était quoi qu’on en dise, une prouesse photographique.

Cette photo où Géraldine Maillet prend son pied…dans sa bouche !

C’est ce 1er septembre 2020, que Géraldine Maillet qui est également une réalisatrice et une écrivaine, a partagé sur son compte Instagram, une photo qui date de l’époque où elle était encore mannequin. Rappelons que la belle dame a eu à travailler avec les plus grandes maisons dans le domaine, tout au long de sa carrière. Parmi elles, on peut citer Vogue, Marie Claire, Elle, ou encore Madame Figaro. Géraldine Maillet est même devenue l’égérie de Nina Ricci.

Présente dans l’émission TPMP depuis 4 ans maintenant, Géraldine Maillet qui entre autre a gagné 2 fois le trophée des personnalités de Rolland Garros, fait partie de ceux que le public de l’émission a rapidement adopté. Avec son langage châtié, ses réflexions justes, et son élégance, on aura tendance à croire au prime abord que la cinéaste n’a pas vraiment sa place dans TPMP.

Pourtant, celle qui se plaît à dire que Cyril Hanouna et elle sont à l’opposé l’un de l’autre (elle a bien raison), a parfaitement réussi à se faire une place dans l’émission, et dans le cœur des téléspectateurs.

On dirait bien que la chroniqueuse est quelque peu nostalgique de ses années top model. Le cliché posté par Géraldine Maillet la montre toute de rouge vêtue, dans une position où elle a les yeux fermés, en train de se contorsionner pour sucer son gros orteil !

En légende on pouvait lire : « Merci à l’immense @kotobolofo d’avoir retrouvé ce shooting pour un spécial @isseymiyakeofficial fin 90 »

La réaction des internautes

A la vue de cette photo plus qu’intrigante, les abonnés de Géraldine Maillet ont été pour le moins stupéfaits ! Déjà il y a ceux qui n’y ont rien compris au cliché, puis ceux qui ont salué le travail artistique.

Il faut reconnaître la pose était incroyable. Quant à savoir dans quel sens l’apprécier, il y a des pour et des contres. Certains internautes ont mis en commentaire : « J’aime d’habitude mais cette photo j’arrive pas », ou « Est-ce que tu prends ton pied ? », ou encore « C’était quoi le thème pour se manger le gros orteil ?? ».

Beaucoup de fans n’ont donc rien compris au cliché, et l’ont trouvé très bizarre. Par ailleurs, beaucoup d’autres dont les amis chroniqueurs de Géraldine Maillet, ont apprécié la photo.

Il y a par exemple Valérie Bénaïm qui est également une chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste qui a été assez impressionnée par la photo de son amie. Elle a mis en commentaire : « Quelle photo de dingue ! Mannequin un jour mannequin toujours ». C’est également le cas d’Emilie Lopez qui a souligné la souplesse de la mannequin sur la photo.

Les réactions des internautes démontrent donc qu’ils ne sont pas tous convaincus par la photo de la cinéaste. Toutefois, la principale concernée semble heureuse d’avoir retrouvé cette photo, qui a l’air de lui rappeler de beaux souvenirs. Au final, c’est ce qui compte, qu’importe que les gens comprennent ou pas.