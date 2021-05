Gérard Depardieu dans la tourmente, cette grande star du football internationale balance tout…

Cela faisait très longtemps que Gérard Depardieu n’avait pas été au coeur de l’actualité. En effet, alors que l’on sait que l’acteur français mythique est encore actif, nous n’avons pas pu entendre beaucoup de déclarations de l’acteur récemment. Pourtant, à l’occasion de la crise sanitaire liée au coronavirus, on se doute bien que le comédien pourrait bien avoir des envies de pouvoir s’exprimer et de tout balancer.

A l’inverse, on a justement entendu d’autres personnes comme Jean-Marie Bigard s’exprimer à ce sujet, en dénonçant même le gouvernement d’Emmanuel Macron qu’il n’approuve pas du tout, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais en ce qui concerne Gérard Depardieu, on savait déjà par le passé que le comédien appréciait particulièrement bien manger. On a même pu le voir il y a quelques années de cela dans une série documentaire assez incroyable, où il se rendait dans plusieurs endroits pour pouvoir déguster des mets tous plus délicieux les uns que les autres.

Par la suite, le comédien en a profité pour pouvoir mettre en avant des produits français et internationaux à l’honneur, afin de donner envie aux français de déguster des plats succulents qui viennent des 4 coins du monde. Mais plus récemment, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a marqué le coup d’arrêt pour des millions de restaurants, on peut dire que c’est la douche froide pour les français qui n’ont pas vraiment pu se rendre dans les restaurants pendant plusieurs mois. Alors que ces derniers sont en train d’ouvrir leurs portes à nouveau, on a pu découvrir contre toute attente Gérard Depardieu dans une situation assez dingue…

Gérard Depardieu : des révélations très étonnantes sur sa consommation d’alcool…

Ces dernières années, on sait déjà que l’acteur mythique de 72 ans maintenant avait encore une folle envie de manger, encore et encore ! On ne compte plus le nombre de fois où on a pu le vois manger des plats complètements incroyables à pleines dents. Néanmoins, ce que l’on ne pouvait pas savoir jusqu’à cette date, c’est que Gérard Depardieu avait visiblement eu aussi très soif à certains moments de sa vie.

On peut aisément le comprendre d’ailleurs, car il se trouve que la France est plutôt bien équipée en la matière, avec des vins assez succulents, mais aussi des champagnes ou encore des bouteilles de bières qui nous sont enviées partout dans le monde entier. A l’heure où l’acteur pouvait s’apprêter faire un grand retour, c’est une révélation assez incroyable que l’on a pu découvrir dans les médias. En 2014, l’acteur n’avait déjà pas hésité à raconter qu’il pouvait déjà boire jusqu’à près de 15 bouteilles par jour.

Guy Roux fait des révélations choquantes sur Gérard Depardieu et sa consommation d’alcool

C’est cette fois-ci l’entraîneur français mythique Guy Roux qui a pu prendre la parole au sujet de Gérard Depardieu, il ne s’est pas privé pour évoquer l’acteur dans sa dernière interview pour Le Figaro.

En effet, dans un message poignant, ce dernier n’hésite pas à dire haut et fort que même pendant un régime, il pouvait boire d’une traite une bouteille de plus d’un litre à lui tout seul ! Pas sûr qu’après cela, il ait pu jouer au football !