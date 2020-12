Gérard Depardieu dans TPMP fait de grosses révélations sur sa relation étroite avec Emmanuel Macron !

Après avoir été annoncé depuis quelques jours par un Cyril Hanouna intenable, Gérard Depardieu est effectivement venu sur TPMP. L’acteur connu pour son franc parlé, est revenu sur ses relations avec divers chefs d’Etat actuels ou anciens. Ce qui a beaucoup retenu l’attention, est celle qu’il entretient avec président de la République française, Emmanuel Macron.

Les anecdotes de Gérard Depardieu dans TPMP

A 19h 45mn, Gérard Depardieu était sur le plateau de Touche pas à mon poste, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur vedette de la chaîne était ravi ! Il a confié qu’il était un fan absolu du célèbre acteur, qu’il a qualifié d’ « homme libre ». L’humour était au rendez-vous dans TPMP, et Gérard Depardieu n’a pas manqué de lâcher des pointes d’humour dans cette émission, qui finalement s’y prête bien.

Voulant en savoir plus sur l’acteur, plusieurs questions ont été posées, et ce dernier a répondu avec le franc parlé qu’on lui connaît. On apprend que pour Gérard Depardieu, il y a de moins en moins de cinéma, ce qui ne le fait plus rêver. Il a répondu avoir aimé tourner avec beaucoup d’autres acteurs dont Delon, Pierre Richard, ou encore Jean-Pierre Castaldi (Ndlr : il s’agit du père de l’un des chroniqueurs présents dans TPMP, Benjamin Castaldi).

Gérard Depardieu a évoqué son arrestation qui s’est passée le vendredi 28 août 2020, pour conduite en état d’ivresse. En effet, au moment du 1er test d’alcoolémie, il avait 0,29 mg d’alcool dans le sang, alors que la limite était de 0,25. D’après l’acteur, il venait de manger un couscous avec une salade apparemment un peu trop vinaigré.

A propos de ses relations avec les chefs d’Etat dont il est proche, Gérard Depardieu a expliqué : « Sarko je le comprenais, Mitterrand c’était Machiavel […]. Ce qui l’intéressait, c’était les histoires de cul des actrices. Chirac était très sympa. Un jour il m’a fait appeler et m’a dit : j’ai un gros problème car je ne passe pas bien à la télé ».

Concernant Vladimir Poutine, l’acteur affirme que si les journalistes le prennent pour un monstre, il n’a jamais eu à le voir ainsi.

Gérard Depardieu à propos d’Emmanuel Macron

Gérard Depardieu n’a pas eu peur d’exprimer son avis concernant Emmanuel Macron, le président de la République française, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son avis est tranché sur la question. A la question de savoir ce qu’il pensait d’Emmanuel Macron, il a simplement affirmé que ce n’était pas son monde.

Lorsque l’animateur Cyril Hanouna a cherché à en savoir plus, en lui demandant si l’actuel chef de l’Etat n’a pas cherché à le rencontrer, Gérard Depardieu a répondu avoir reçu 2 ou 3 appels d’Emmanuel Macron lorsqu’il était en Albanie. A la question de savoir pourquoi il n’y avait pas de relation entre les 2 hommes, l’acteur a simplement répondu qu’il n’en avait pas trop envie, avant de préciser « Ce n’est pas mon monde ».

D’ailleurs, l’acteur à la double nationalité française et russe, n’a pas manqué de rappeler le fait qu’il n’ait pas voté en France aux élections passées. En effet, Gérard Depardieu a acquis la nationalité russe depuis 2013, et a préféré voter en Russie, pays qu’il affectionne beaucoup.

A la question de Cyril Hanouna de connaître la raison pour laquelle l’acteur avait une passion pour les dictateurs, Gérard Depardieu a répliqué qu’il n’en avait pas, mais qu’il aimait plutôt la terre, et était une personne curieuse.

Pour finir, on peut dire que tout s’est bien passé, puisque Gérard Depardieu en quittant le plateau, a déclaré à Cyril Hanouna que son émission était drôle et sympathique. Une appréciation qui à coup sûr, a fait du bien à l’animateur.