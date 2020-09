Gérard Depardieu interpellé pour conduite en état d’ébriété, il est conduit au commissariat juste avant son passage sur TPMP !

Si Gérard Depardieu n’avait pas pris le volant après avoir pris quelques verres, il ne se serait pas retrouvé pris entre les griffes de la police. C’est ce vendredi 28 août que l’acteur de Cyrano de Bergerac s’est fait arrêter en plein Paris et plus précisément dans le 14e arrondissement. Il était en train de circuler sur un scooter. Les agents de police ayant remarqué sa conduite irrespectueuse du Code de la route l’ont interpellé.

Pour deux bouteilles de bière

Personne n’aurait rien remarqué si l’acteur s’était tenu correctement et n’était pas sous l’emprise de l’alcool. Il faut reconnaitre que c‘est plus facile à dire qu’à faire, puisque Gérard Depardieu n’était plus vraiment maître de ses mouvements. Sa conduite faisait plusieurs entorses au Code de la route et c’est justement ce qui attira l’attention des policiers qui patrouillaient ce vendredi soir.

L’acteur muni d’un casque ne fut tout d’abord pas reconnu par les policiers après son interpellation. Ce n’est qu’après avoir retiré son casque que les forces de l’ordre ont su de qui il s’agissait. Étant dans l’obligation de respecter le protocole, ces derniers ont fait passer un éthylotest au père de quatre enfants. Le test s’est révélé positif. L’acteur a avoué qu’il n’avait pris que deux bières avant de prendre le volant de son scooter.

Gérard Depardieu fut ensuite conduit au commissariat où il fut soumis à un nouveau test qui affichait la valeur de 0,40 mg d’alcool par litre d’air expiré. Ce chiffre dépassait la limite fixée. L’interprète d’Obélix fut donc verbalisé et son scooter fut immobilisé. Comme on le dit, nul n’est au-dessus de la loi, pas même le grand Gérard Depardieu.

Une soirée bien particulière

Si l’acteur clamait qu’il n’avait pris que deux bouteilles de bière, plusieurs indices laissaient penser le contraire. D’abord le taux d’alcool dans son sang, et ensuite les signes distinctifs d’un état d’ivresse. En effet, Gérard Depardieu était sacrément éméché pour quelqu’un qui n’a pris que deux bouteilles.

Aussi, l’acteur a bien failli ne pas être verbalisé. Les forces de l’ordre étaient peu habituées à rencontrer une si grande célébrité dans de telles conditions. Ils ont voulu prendre la situation avec des pincettes en contactant leurs supérieurs hiérarchiques pour recevoir des instructions. Ce fut le commissaire de la compagnie de sécurisation et d’intervention de Paris qui s’est rendu sur place, sous ordre de l’état-major de la préfecture de Police.

Le commissaire avait ordonné de suspendre la verbalisation de l’acteur. Cependant, ce dernier n’a pu y échapper et a écopé de sa sanction. Il clamait haut et fort devant les agents qu’il ne voulait plus être Français et qu’il préférait Vladimir Poutine, le président de la Russie. Il faut rappeler que le père de Roxanne y a séjourné pendant un bon moment. Aussi, l’ex-mari d’Élisabeth fut raccompagné chez lui par ses amis.

Gérard Depardieu bientôt sur le plateau de Touche Pas à Mon Post avec Cyril Hanouna

L’acteur avait déjà prévu passer sur TPMP présenté par Cyril Hanouna. Il est clair que beaucoup sont impatients de le voir. Si jusque-là il ne s’est pas prononcé sur sa mésaventure, plusieurs personnes sont persuadées qu’il en parlera certainement sur le plateau de TPMP ce 31 août.

Il est clair que les téléspectateurs ne s’ennuieront pas. Avec l’humour qu’on lui connaît, l’acteur abordera certainement cette sacrée soirée, de quoi faire rire les uns et les autres. Vu qu’il est le tout premier invité de l’année de TPMP, on peut dire que l’émission est très attendue.