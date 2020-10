Gérard Depardieu : l’acteur français veut mettre en vente toutes ses propriétés en France !

Ce dimanche 11 octobre 2020, TF1 a diffusé un entretien des équipes de l’émission Sept à huit, qui se sont rendus chez l’un des plus grands acteurs français, Gérard Depardieu. L’interview a été pleine de révélations, et l’un des sujets était le désire de l’acteur, de vendre purement et simplement, toutes les propriétés qu’il possède sur le territoire français !

Gérard Depardieu rêve d’Ailleurs…

Au vue de sa carrière, on peut s’autoriser à dire que Gérard Depardieu est tout simplement un monstre du cinéma. Malgré son talent et sa réputation immense, on ne sait pas tout de l’homme, et on en découvre un peu plus ces derniers temps, car l’acteur semble se dévoiler un peu plus.

C’est ainsi que la sortie il y a peu de son livre ‘’Ailleurs’’, a apporté un peu plus de lumière sur le côté un peu mystérieux de Gérard Depardieu. On apprend par exemple qu’il a été un enfant non désiré et même miraculé, puisque sa mère Alice Marillier, avait essayé d’avorter sans y parvenir, quand elle était enceinte de lui.

Ce commencement très sombre de sa vie, Gérard Depardieu le raconte dans son ouvrage, et l’évoque également lors d’une interview donnée au magazine Elle. Le livre ‘’Ailleurs’’ évoque l’enfance de l’acteur et chanteur, son parcours également, qui est vraiment atypique.

Ce n’est un secret pour personne que Gérard Depardieu ressente un amour profond pour la Russie, au point d’en avoir obtenu la nationalité, et d’être ami avec Vladimir Poutine. Il en dévoile plus dans son livre, sans omettre bien sûr, le désamour qu’il ressent pour son pays natal la France.

Tout cela, Gérard Depardieu l’évoque lorsqu’il reçoit les équipes de Sept à huit chez lui, à l’occasion de la sortie de son livre. L’entretien qui a été diffusée sur TF1 ce 11 octobre 2020, a été conduit par Audrey Crespo-Mara. Comme d’habitude, la star ne mâche pas ses mots sur son pays natal : « Ça fait un bout de temps que [la France] est triste … », « [Les Français] sont très tristes. D’ailleurs, je ne les vois pas, parce que quand je suis ici je sors très peu. Et quand je ne suis pas là, je suis ailleurs. ». Ailleurs pour Gérard Depardieu, c’est bien évidemment sa Russie adorée !

Gérard Depardieu sur le point de quitter définitivement la France ?

Avec les propos acerbes de l’acteur sur la France, on ne s’étonnera pas vraiment s’il finit par quitter définitivement le pays. S’il ne l’a pas dit clairement, Gérard Depardieu semble en tout cas être sur ce chemin.

Alors que la journaliste de Sept à huit lui a demandé l’endroit où il vivait, ce dernier lui a répondu : « Je bouge ». Il révèle par la suite qu’il comptait mettre en vente les propriétés qu’il possède en France.

Peut-être aussi que Covid-19 y est pour quelque chose, puisque l’acteur a été coincé dans ce pays qu’il n’aime pas vraiment, de quoi lui donner vraiment des envies d’ailleurs : « Là, avec le Covid, j’étais coincé, là, au château. Mais là, je cherche à tout vendre. J’ai déjà vendu tous les restaurants, là je vais vendre ça bientôt. Je pense que je vais vendre le château et le vignoble. Peut-être… c’est en pourparlers, on va voir. »

De toute façon, Gérard Depardieu ne manquera pas d’endroit où vivre si jamais il quitte la France. La chère Russie lui tend les bras, lui qui y a vécu à Novosibirsk, en Sibérie, ou encore à Saransk, non loin de la Mordovie : « Tu te croirais dans la Dolce vita, il y a des paysages magnifiques ». En dehors de la Russie, la star pourrait également s’installer en Turquie : « Là, en Turquie, j’ai fait faire un vieux tôlier en bois, et je vais vivre dessus. »

De toute façon, l’acteur de 71 ans a bien de projets qu’il compte mener… Ailleurs !