Gérard Depardieu pousse un coup de gueule envers les politiques et les français !

Interviewé il y a peu à l’occasion de la sortie prochaine de son livre « Ailleurs », Gérard Depardieu a trouvé une tribune pour partager son ressenti concernant les hommes politiques, mais surtout les français. On peut dire qu’il n’a pas été tendre.

Gérard Depardieu, son problème avec les français…

Le chanteur et acteur Gérard Depardieu s’apprête à sortir un livre intitulé Ailleurs. Il est prévu pour le jeudi 8 octobre 2020, et lors d’un entretien accordé à un média pour en parler, l’homme d’affaires en est venu à faire des confidences qui sans doute, peuvent se révéler assez extrêmes.

L’acteur français avec un palmarès impressionnant en termes de film, n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait, aussi bien des politiciens que des français. Il s’agit là de 2 thèmes qui reviennent souvent avec Gérard Depardieu, qui semble en avoir une opinion précise.

Pour l’interprète d’Obélix le gaulois, les français seraient arrogants et suffisants. Il évoquait cela dans un entretien à la sortie du film « Welcome to New-York » il y a quelques années. Il y tenait alors le rôle de l’ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn.

Notons que l’acteur français n’a pas hésité à prendre la nationalité russe en 2013. En effet, s’il déclare souvent ne pas aimer les politiques, cela ne s’applique pas à Vladimir Poutine qu’il dit au contraire, admirer et beaucoup aimer. Au départ, la citoyenneté russe de Gérard Depardieu était pour son rôle de Raspoutine dans un téléfilm réalisé par Josée Dayan.

Par la suite, c’est l’acteur lui-même qui a pris l’initiative d’écrire au Président russe, lui déclarant qu’il l’aimait beaucoup et qu’il adorait son pays la Russie. Il faut savoir que Gérard Depardieu a une grande réputation dans ce pays. Quelques jours après sa demande, Vladimir Poutine lui accordait la nationalité russe et de nombreux privilèges, comme par exemple des terres et même une proposition de poste dans son gouvernement.

S’il aime autant la politique russe, on ne peut pas en dire pareil en ce qui concerne la politique française…

Pourquoi Gérard Depardieu n’aime pas les politiques ?

A 71 ans, l’acteur Gérard Depardieu a toujours été connu pour ne pas avoir une très bonne opinion de certains hommes politiques. En ce moment, le gouvernement français ne brille pas du tout à ses yeux, et cela est dû entre autre au confinement qu’il qualifie de sauvagerie : « La France était déjà confinée, mais elle ne le savait pas. La sauvagerie du confinement, c’est que les politiques ne savent pas où ils sont, ni ce qu’est ce p*tain de Covid. Il y a eu un paquet d’âneries de dites depuis mars ».

L’acteur français déclare qu’il a toujours eu une aversion pour les hommes politiques. En effet, pour Gérard Depardieu, les politiques prennent les autres pour des enfants, alors que lui déteste que l’on s’occupe de lui.

On se doute bien que ses paroles ne s’appliquent pas à tous les politiques, surtout que l’acteur a soutenu publiquement les anciens présidents français à l’instar de François Mitterrand (qui lui a attribué la légion d’honneur) et Nicolas Sarkozy qu’il a toujours défendu.

En plus des politiques, le comportement du peuple français en général semble déplaire fortement à Gérard Depardieu : « Quand je vois que les Français seraient favorables au rétablissement de la peine de mort ! Ils sont tapés. Les Français sont coupés de leur Histoire. Ils tournent en rond. ».

On dirait bien que le franco-russe a définitivement trouvé dans sa seconde nation la Russie, tout ce qui lui manque, lui qui a déclaré adorer la Russie, ses hommes, son histoire. Quant à l’actuel président français Emmanuel Macron, il avait déclaré lors de sa récente venue dans Touche pas à mon poste, ne pas vouloir le rencontrer…