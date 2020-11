Gérard Depardieu : sa petite-fille a perdu ses deux parents… il lui fait une promesse « Je serai toujours là » !

La tristesse laissée par certains évènements est profonde et surtout immuable. La famille du célèbre Gérard Depardieu a été secouée par une terrible nouvelle. L’ex belle-fille du comédien a rendu son dernier souffle le lundi dernier.

La défunte laisse derrière elle une fille qui, à en croire son pépé, ne se sentira jamais seule.

Et le drame fût !

Louise Depardieu, petite fille de Gérard Depardieu, est une jeune femme de 18 ans. La vie n’a pas été tendre avec elle depuis son enfance. Si à 6 ans, elle était déjà orpheline de père, la vie s’est chargée de lui prendre également sa mère. En effet le lundi 05 Octobre dernier, la triste nouvelle de la disparition d’Elise Ventre a sidéré toute la toile. C’est Louise Depardieu elle-même qui a annoncé le décès de sa mère sur son compte Instagram.

« Ça va être dur la vie sans toi et sans papa, tu ne me facilites pas la tâche mais je sais que tu seras toujours là quoi qu’il arrive. Dieu sait combien nous nous sommes aimées toutes les deux, tu es irremplaçable, tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi. » … a écrit Louise Depardieu. C’est avec ce message plein d’émotion que la petite fille de Gérard Depardieu a touché ses fans. Ce message était également une sorte d’hommage de l’adolescente à sa très chère mère partie trop tôt.

Gérard Depardieu et sa promesse faite à sa petite fille

Le comédien de grande renommée, Gérard Depardieu, n’a pas pour le moment fait une déclaration publique. Le décès de son ex-belle fille est un drame qui le touche aussi énormément. Son silence n’est que, pour ainsi dire, la preuve de son deuil et le respect de la douleur de sa petite fille. Gérard et Louise Depardieu sont très proches malgré que Guillaume Depardieu ne soit plus de ce monde. Ce lien sacré entre le grand-père et sa petite fille était connu du monde. En 2018, Louise et Gérard avaient eu à faire une interview ensemble. Au cours de ladite interview, le comédien a fait une promesse.

« Je serai là » s’est exclamé Gérard Depardieu. Cette petite phrase dite par l’acteur en 2018 prend toute sa signification après que le présent drame soit survenu. Gérard avait confié n’avoir pas été assez présent pour son fils. Pour lui, c’était une erreur qu’il ne tient pas à rééditer avec ses petits-enfants. Il explique que Guillaume et lui n’étaient pas assez en contact « mais toi, si tu m’appelles, je serai là ». Une phrase qui prouve que Louise a des épaules sur lesquels se poser.

Louise se tatoue pour honorer sa mère

Si Gérard Depardieu est resté muet devant tout ce qui se passe, ce n’est pas du tout le cas de sa petite fille. En effet Louise multiplie les hommages sur son compte Instagram. Mieux, l’adolescente de 18 ans s’est fait un tout nouveau tatouage en la mémoire de sa mère. Louise s’est fait tatouer la phrase « Fais le tri » sur son avant-bras. Sa peau était encore rouge de douleur quand elle a envoyé la photo sur la toile.

Selon Louise Depardieu, sa défunte mère en « serait heureuse ». Pour la jeune fille, c’était sa manière de prouver qu’elle irait de l’avant malgré la tragédie. Rappelons qu’à ce jour, les causes du décès d’Elise Ventre sont toujours inconnues.