Gérard Depardieu se cherche à nouveau, il aurait choisi une nouvelle religion

Gérard Depardieu ou la quête spirituelle continue

Sur la question de la religion, Gérard Depardieu se dit être en quête perpétuelle. La spiritualité selon lui découle de l’environnement communautaire, du quotidien, de la lecture. D’origine catholique, mais influencé par la culture arabe dans son adolescence, il se convertit à l’Islam en 1967 lors d’un concert de la chanteuse Oum Kalsoum. Subjugué par le message de paix, d’amour et de foi de celle qui a été surnommée l’Astre de l’orient, il pratiquera la religion pendant 2 ans. Lecture du Coran, cinq prières quotidiennes, abstinence d’alcool et de porc, il s’y appliquera avec ferveur durant cette période.

Mais d’après ses confidences lors d’une interview en 2016 sur cette époque, la restriction de la religion musulmane lui aurait pesé. Gérard Depardieu revient alors à ses croyances originelles, le catholicisme et devient ambassadeur actif de la foi catholique. Il rencontre notamment le pape Jean-Paul II en 2000 et réalise des lectures publiques des Confessions de Saint-Augustin en 2013. À ses mots, ce livre aurait sauvé sa vie. La sagesse et les réponses aux doutes les plus intimes de l’être qui s’y trouvent mérite selon lui d’être connu du monde.

Dans un entretien pour le Figaro sur la question de la croyance la même année, il avoue son penchant pour l’hindouisme. La mort, la peur de mourir, dit-il, est la seule raison qui pousse les gens à adopter une religion. « Mais croire à quoi? » questionne-t-il. « Je préfère les hindous… ». Il épouse alors l’idée de la réincarnation et que la mort est un processus normal. Gérard Depardieu s’intéresse ensuite au judaïsme lors de son passage en Israël. Il se met alors à lire le Talmud et se captive de ses enseignements et de la culture hébraïque.

Seulement, perpétuel insatisfait, il se lance ensuite dans l’étude du bouddhisme au cours de ses périples au Japon en 2018. Dans le documentaire culinaire et culturel, Gérard de par le monde, il s’initie à la méditation après un pèlerinage à Eihei-ji, site majeur du bouddhisme nippon. Aujourd’hui, sa recherche spirituelle l’aura poussé à se faire baptiser dans la foi orthodoxe.

Gérard Depardieu fraîchement baptisé orthodoxe

Vendredi 4 septembre 2020, Gérard Depardieu s’est fait baptiser dans l’église orthodoxe de Paris. Un cliché du journaliste russe Dmitry Smirnov, invité spécial avec 30 autres convives, montre l’acteur vêtu de sa tunique de clarté dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. Cette conversion pour l’orthodoxie selon certains était prévisible.

Rappelez-vous, le géant du cinéma français a été naturalisé Russe par Poutine lui-même en 2013 après sa demande d’exil polémique. Une âme russe dans le cœur, il est normal pour lui d’adopter la religion la plus pratiquée de la Russie (81 %). Aux dires de l’acteur, sa relation étroite avec le clergé orthodoxe et sa passion pour la liturgie orthodoxe jouent également dans ce choix.

À noter que dans l’orthodoxie, les instruments de musique sont interdits dans l’église, mais le chant, une prière à part entière, occupe une place importante dans la liturgie. Selon les présents, c’est avec joie que l’acteur de 71 ans s’est soumis à la cérémonie de son baptême dans la foi orthodoxe. D’après toujours les convives, il se serait soumis au sacrement avec sa filleule, et ce, selon la tradition orthodoxe : exorcisme, affirmation de la foi en Jésus Christ et la bénédiction des eaux.

Si cette nouvelle reconversion de l’acteur de 71 ans surprend le monde, ou pas, personne ne peut dire si ce choix est final pour celui qui mène une quête spirituelle perpétuelle.