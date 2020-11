Gigi Hadid et Zayn Malik : Le couple partage pour la première fois une photo de leur fille pour célébrer Halloween !

Les fans du couple Gigi Hadid et Zayn Malik doivent être ravis de voir le cliché de leur petite fille. En effet, ce dimanche 1er novembre, la mannequin a mis en story sur son compte Instagram, une belle photo de famille où on aperçoit sa petite fille.

Une histoire d’amour tumultueuse qui finit par un beau bébé

Halloween est une fête qui se célèbre partout aux USA, et chaque année, tout le monde redouble d’imagination pour décorer les maisons, mais surtout, pour trouver le costume parfait. Une belle occasion pour les stars de dévoiler leurs plus inventifs costumes d’épouvante.

La petite famille que forment depuis peu le couple Zayn Malik et Gigi Hadid, ainsi que leur petite fille, ne s’est pas laissée compter l’évènement. Gigi Hadid qui pourtant est assez discrète sur les réseaux sociaux, a donc mis en ligne sur son compte Instagram, un cliché de sa famille.

Notons qu’au vu de la relation très chaotique des 2 tourtereaux, nombreux étaient ceux qui doutaient qu’ils arrivent à se comprendre un jour. En effet, la mannequin et le chanteur du groupe des One Direction, se sont mis en couple pour la toute 1ère fois, il y a 5 ans.

Avant cela, Gigi Hadid était déjà sortie avec le chanteur Cody Simpson, puis Joe Jonas, qui fait partie des Jonas Brothers. Son actuel chéri de nationalité britannique, avait eu une relation avec la chanteuse Sarah Ferguson. Il s’était également fiancé plus tard avec la chanteuse Perrie Edwards. Cependant en 2015, Gigi Hadid et Zayn Malik se sont mis en couple, et depuis, cela a été une succession de ruptures et de réconciliations.

Il faut dire, Gigi Hadid et l’ancien membre des One Directions s’étaient séparés une 1ère fois en mars 2018, après 3 ans de relation. Un mois plus tard, ils se rabibochent pour rompre encore en janvier 2019. L’acteur de 27 ans et la top modèle de 25 ans aujourd’hui, finiront par se réconcilier fin 2019. En Avril 2020, c’est dans l’émission de Jimmy Fallon que le couple annonce la venue prochaine de leur enfant, qui finira par naître le 23 octobre 2020.

Gigi Hadid montre enfin sa petite fille à ses fans…

Contrairement à de nombreuses célébrités, Gigi Hadid poste assez peu de photos sur les réseaux sociaux, au grand dam de ses plus de 58 millions d’abonnés, qui n’attendent que ça.

Notons qu’elle a véritablement été discrète sur sa grossesse, et le confinement a certainement aidé le couple à garder cet évènement pour eux. D’ailleurs au moment de l’annonce, la grossesse était déjà bien avancée. Gigi Hadid a quand même fait plaisir à ses fans en publiant un peu avant l’arrivée de son bébé, de magnifiques photos prises par des professionnels, et qui mettaient en valeur son état de grossesse.

Alors que son bébé est né il y a quelques jours, les fans de Gigi Hadid sont impatients de voir enfin la petite fille, et surtout, de connaître son prénom qui n’a pas encore été dévoilé.

Jusque-là, Gigi Hadid et son compagnon ont mis en ligne des photos fragmentaires de leur bébé. On voyait soit des pieds, ou de petites mains. Pour halloween, Gigi Hadid a décidé de poster un cliché plus complet de famille.

Avec en légende : « My First Halloween », on voyait le chanteur britannique et sa compagne. Zayn Malik tenait dans ses bras le bébé apparemment en tenu d’halloween, avec un emoji qui lui cache le visage. Autant dire qu’on ne voyait pas grand-chose du bébé, mais les fans seront quand même ravis…