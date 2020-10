Gilles Verdez : son enquête sur Loana dans TPMP scandalise les internautes !

Dans l’émission de TPMP ce jeudi 8 octobre, les téléspectateurs de C8 ont été surpris d’une étrange enquête menée par l’ancien journaliste d’Europe 1. Alors que les fans de TPMP s’attendaient à plus d’informations sur l’état de santé de la starlette de Loft Story, ils ont plutôt eu droit à une mise en scène qui les a scandalisée.

L’enquête de Gilles Verdez sur Loana choque les internautes

La première gagnante de Loft Story vit une situation très préoccupante et qui ne cesse d’inquiéter ses fans depuis plusieurs semaines. Tout serait parti de ses accusations contre son ex-compagnon Fred Cauvin dans son compte Instagram. En effet, la fille de Violette Petrucciani révélait avoir fait l’objet de violences conjugales. Elle avait d’ailleurs publié une panoplie de photos d’elle montrant les traces de violence qu’elle avait dû subir. Cependant, ses déclarations étaient loin de faire l’unanimité car certains estimaient qu’elle avait adopté une mauvaise méthode pour se faire entendre. Depuis ce temps, la mère de Mindy, qui a décidé de s’isoler est dans un état préoccupant.

Toutefois, Loana a été transportée de toute urgence dans un hôpital parisien puis transférée dans un établissement psychiatrique. Cette dernière se serait trouvée dans la rue alors qu’elle manifestait une crise de démence après avoir consommé des substances illicites comme l’affirmait Star Mag. Depuis lors, ses fans sont sans nouvelles et sont très impatients d’avoir des informations à ce sujet. Ceci étant, Cyril Hanouna a convié à son émission de ce jeudi, Sylvie Ortega qui serait une proche amie de la championne de la première édition de Loft Story. C8 a également profité pour diffuser une enquête de Gilles Verdez qui a choqué les téléspectateurs. Dans un premier temps, on aperçoit le journaliste devant le domicile de Loana, un détail que les internautes n’ont pas laissé passer. Ces derniers estiment que tout le monde pourrait désormais retrouver la maison de la chanteuse et animatrice sans difficulté.

Un reportage dans TPMP qui provoque la colère des téléspectateurs

Toujours dans cette enquête où les fans de TPMP s’attendaient à plus amples informations concernant Loana, Gilles Verdez s’est plutôt contenté de faire une sorte de reportage retraçant les faits déjà connus autour de l’hospitalisation de la fille de Violette. Alors que personne ne se doutait d’un tel reportage, les internautes n’ont pas hésité d’exprimer leur mécontentement sur la toile. Il faut dire que les anonymes ne sont pas les seuls à avoir été déçus par l’enquête de Gilles Verdez. Le présentateur de Touche pas à mon poste n’a pas digéré lui aussi cette enquête étrange. Il a d’ailleurs lâché « C’est ça votre enquêté ? », une question qui démontre sans doute son degré de déception à l’égard de son chroniquer. En effet, si le reportage repose uniquement sur le trajet pour se rendre au domicile de Loana, elle n’apporte rien de nouveau et par conséquent scandalise les téléspectateurs qui s’attendaient à plus que cela.

#TPMP Si tous les cinglés , pervers et détraqués sexuels ne savaient pas ou habitait la Loana …maintenant c'est fait pic.twitter.com/2PBZlsto9b — Le Pote âgé (@kadrimustapha1) October 8, 2020

Je n’avais plus vu TPMP depuis longtemps…et je vois un « reportage » de Gilles Verdez « envoyé Special » pour parler de loana… on croirait une parodie genre groland … mais non… pathétique — JML RWDM (@LaruelleMarc) October 8, 2020

Cependant, les proches et les fans de Loana s’interrogent sur son état de santé et si elle s’en sortira. La mère de Mindy n’est pas à sa première crise de démence car cela dure depuis quelques années. Elle avait même déjà essayé de se suicider à cause de cette situation. À cela s’ajoute également son addiction aux substances illégales. Il y a plus d’un an, cette dernière aurait arrêté de prendre ses médicaments et c’est d’ailleurs tous ces détails qui inquiètent. Hospitalisée depuis mardi, on espère que la star de la saison 1 de Loft Story s’en remettra.