Gims : de nouveau papa d’une petite fille, le chanteur révèle le prénom de son bébé !

De son vrai nom Gandhi Djuna, ce membre du groupe Sexion d’Assaut est bien connu pour sa discrétion. C’est bien l’une des rares fois qu’on voit le rappeur parler autant de sa famille devant les médias.

Gims donne le prénom de son bébé

C’est bien le 19 mars dernier que Demdem, la femme du rappeur annonçait la naissance d’un bébé dans leur couple et cette nouvelle avait réjoui leurs fans. Ayant gardé le suspense depuis six mois, l’artiste a enfin révélé qu’il s’agissait d’une petite fille. Gims et Demdem sont mariés depuis près d’un an déjà et ont été heureux d’accueillir leur troisième enfant. Dans une interview accordée à TV Magazine, l’auteur de Bella n’a pas hésité à parler également de l’éducation de ses enfants dont il ne trouve pas à son goût. Comme c’est le cas pour la plupart d’artistes français, Gims parle généralement très peu de sa famille ainsi que de sa vie privée. Toutefois, le rappeur de 34 ans s’est confié sur sa famille dans un documentaire qui a été titré GIMS et qui est disponible sur la plateforme Netflix depuis ce jeudi. Il en a également profité dans TV Magazine du Figaro pour s’exprimer sur sa famille nombreuse tout en révélant le prénom de son nouveau bébé.

L’artiste et son épouse Demdem ont accueilli une jolie petite fille au sein de leur famille pendant le confinement en fin mars dernier. Il s’agit de la petite Haby qui aura bientôt six mois et qui comble ses parents de bonheur depuis sa venue « J’ai eu une petite fille qui s’appelle Haby. Elle aura bientôt 6 mois. C’est le premier bébé dont je profite autant ». Devenu à nouveau papa, le chanteur n’est pas à sa première expérience d’autant plus que la petite Haby est son sixième enfant mais du troisième de son couple avec Demdem.

Gims se confie sur sa famille dans un documentaire « GIMS »

Dans un documentaire réalisé sur le chanteur français, ce dernier a été photographié avec sa famille où il déclare être un papa indulgent qui reste à l’écoute de ses enfants. Selon le mari de Demdem, la meilleure façon de faire plaisir à ses enfants c’est de les laisser s’épanouir, bien qu’il essaye de temps en temps de leur apprendre quelques notions de la vie dans des circonstances plus détendues. N’ayant pas toujours été auprès de sa famille à cause de ses activités qui lui prennent beaucoup plus de temps, il affirme avoir du mal à être exigent envers ces derniers. Toutefois, bien qu’étant très occupé, le rappeur est déterminé à assurer une bonne éducation à ses enfants qu’il aime plus que tout.

Gims et Demdem filent le parfait amour depuis l’arrivée de la petite Haby. Dans la bande d’annonce du documentaire réalisé sur la famille de l’artiste, son épouse confie que son mari, qui est très occupé par son travail, regrette de ne pas toujours être présent pour sa famille. Ceci étant, tous les fans de l’artiste pourront mieux comprendre son histoire dans GIMS qui relate tout sur la vie, son enfance, son allégeance à une secte Islamique ainsi que son parcours. Il faut dire que Demdem et son époux forme un couple mystérieux dont certains détails de leur idylle échappent au public. Après son concert au Stade de France en septembre 2019, TMC avait réalisé un reportage sur Gims où ce dernier avait été interviewé par Nikos Aliagas. L’artiste faisait savoir au public qu’il aurait rencontré Demdem depuis 2000. Lors de ce concert qui avait rassemblé plus de 70 000 spectateurs, il avait été rejoint sur scène par celle qu’il a épousée officiellement le 5 novembre de la même année.