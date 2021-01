Gims : grosse catastrophe, il se filme sans ses lunettes et risque de montrer son visage sans le faire exprès sur les réseaux sociaux !

Cela fait maintenant plusieurs années que Gims, le célèbre chanteur et membre du fameux groupe de rap Sexion D’assaut, a décidé de masquer son visage à tout jamais. Depuis, il ne quitte plus ses lunettes de soleil qu’il porte en permanence, afin de s’assurer que l’on ne puisse plus le reconnaître dans la rue.

Mais si à ses tous débuts, on pouvait néanmoins bien le voir avec son visage qui n’était pas flouté, c’est aujourd’hui toujours avec ses fameuses lunettes noires que l’on peut le voir.

Pour les plus grands fans du chanteur, cela a été une opportunité incroyable même si on ne s’attendait vraiment pas à pouvoir découvrir le visage du chanteur.

La chanson "César" de Gims & Black M devrait être disponible ce jour à 12 h. pic.twitter.com/HARcmRChmm — Fresh People 🌟 (@freshpeople_off) January 22, 2021

Gims : il publie une story sur les réseaux sociaux et oublie complètement de masquer son visage, les internautes sont très surpris !

C’est une fin de week-end que les fans du chanteur Gims se souviendront pendant encore très longtemps : ils ne pensaient jamais pouvoir un jour découvrir le visage de leur idole qui porte toujours des lunettes de soleil, qui ne sont d’ailleurs pas toujours de très bon goût !

En effet, Gims est très critiqué pour ses choix vestimentaires et cela commence par sa propre femme qui n’hésite pas à lui faire des remarques violentes à ce sujet, comme on a pu le découvrir dans le long documentaire qui a été diffusé en son honneur sur Netflix.

{ THREAD } Je vais parler d'un artiste congolais francophone qui a tout raffalé lors de la dernière décennie.. GIMS mesdames et messieurs pic.twitter.com/YKog6L6HWN — ⚔Assassin314⚔ (@asasin314) January 24, 2021

En revanche, c’est un vrai exemple pour ses fans qui adorent son style et qui ne s’en lassent pas.

A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, tout le monde essaye tant bien que mal de se distinguer de la masse et Gims arrive à chacune de ses apparitions avec de nouveaux looks qui ne laissent personne indifférent.

En revanche, ce week-end, il semblerait que le chanteur ait fait tomber le masque et les fans ont été très surpris de découvrir Gims comme jamais ils ne l’avaient vu par le passé.

Bien que certaines vidéos circulent sur le web où l’on peut le voir sans ses lunettes, ces images sont très rares et même assez difficiles à trouver.

Gims : il se filme sans ses lunettes de soleil sur les réseaux sociaux, les fans veulent en savoir plus !

C’est une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit pour le chanteur Gims qui a dévoilé une nouvelle story sur Instagram où il n’a pas choisi de masquer son visage.

Dans les quelques images que le chanteur a dévoilé, il est possible de le voir en train d’imiter un ministre du Bénin, inconnu en France mais qui semble être très populaire dans son pays.

On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais le chanteur Gims semble avoir décidé de ne pas porter ses fameuses lunettes qui ont contribué à son succès fulgurant.

Bien que sur les images que nous avons pu voir, il est impossible de vraiment distinguer son visage en entier, tous les internautes se sont empressés de faire des captures d’écran qu’ils diffusent partout sur le web. En effet, certains seraient prêts à payer très cher pour avoir la chance de voir le vrai visage de Gims, qui reste pourtant à cette date encore inconnu par la plupart de ses fans mais peut être plus pour très longtemps !