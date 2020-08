Gita Ramjee : la célèbre professeure emportée par le Covid-19 laisse le monde en deuil !

Il s’agit d’une maladie dans 90 % des cas totalement bénigne, mais pour certains malades, les complications sont très graves. Ce fut le cas pour cette professeure qui est décédée il y a quelques heures. C’est à cause d’un déplacement en Angleterre qu’elle aurait été atteinte. En effet, Gita Ramjee rendait visite à ses deux enfants.

Que s’est-il passé pour Gita Ramjee ?

Si vous suivez les actualités à la télévision ou sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute que le coronavirus ne touche pas seulement les particuliers, les professionnels, les stars, ils sont tous touchés plus ou moins grièvement. Gita Ramjee a donc perdu la vie des suites du coronavirus selon les médias locaux qui donnent quelques informations concernant son état de santé.



Elle aurait effectué un déplacement à Londres, l’Angleterre est un pays lourdement touché par le coronavirus .

. Les autorités compétentes ne communiquent pas forcément concernant les cas avérés et les décès, mais l’épidémie est présente.

Gita rendait donc visite à ses deux fils qui vivent à Londres et c’est lors de ce déplacement qu’elle aurait été contaminée quelques jours auparavant.

Cette professeure était une scientifique largement renommée notamment dans le Sud de l’Afrique.

Ses découvertes étaient reconnues et elle avait à maintes reprises obtenu des félicitations pour son travail. Elle était tout de même la directrice scientifique de l’institut Aurum et elle était auparavant la cheffe et la directrice de l’unité de recherche notamment dans la prévention du VIH. Bien sûr, Gita Ramjee était au conseil sud-africain pour la recherche médicale. Sur Twitter, l’institut en question a souhaité lui rendre hommage dans un tweet datant du 31 Mars dernier. Depuis, les hommages se multiplient sur Internet pour saluer le travail de cette professeure de renom.

NEW: World-renowned South African scientist Gita Ramjee has died after contracting coronavirus. She dedicated her life to HIV prevention. — Norbert Elekes (@NorbertElekes) April 1, 2020

Qui était Rita Ramjee ?

Elle était mariée à Praveen Ramjee qui était également dans ce milieu médical puisqu’il est pharmacien à Durban. Si vous cherchez des informations sur Internet, vous trouverez surtout des données relatives au VIH puisqu’elle était très impliquée dans la recherche. Elle a eu son diplôme en chimie et en physiologie dans les années 80 après une enfance à Ouganda. Elle s’est mariée à un étudiant indien et sud-africain, ils ont ensuite déménagé à Durban où le couple a pu rester.

Il faut noter qu’elle avait reçu au cours de sa carrière le Lifetime Achievement Award lors de la conférence internationale en 2012 qui portait sur les microbicides. Elle a pu travailler en étroite collaboration avec le London School of Hygiene and Tropical Medicine, elle évoluait donc avec l’Université de Washington. Elle avait donc une vraie spécialité pour le VIH qui est un véritable fléau dans le monde entier. Malgré les progrès de la médecine, il n’existe pas à ce jour un vaccin pour préserver la santé. Elle avait toutefois participé à des essais cliniques avec plusieurs phases pour tenter de trouver des traitements.