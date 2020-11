Gossip Girl 2.0 : Le casting de la nouvelle saison est enfin dévoilé !

Ce sera une nouvelle version de Gossip Girl qui sera présentée au public, et on l’attend pour 2021. Cette nouvelle série réserve bien des surprises, surtout avec son casting très diversifié, bien plus représentatif de la population actuelle.

En savoir plus sur Gossip Girl 2.0

La toute nouvelle plateforme de streaming HBO Max, qui appartient au groupe Warner, a prévu une toute autre version de Gossip Girl, la série américaine à succès. Cependant, d’après le producteur exécutif de la série, il s’agira plutôt d’une suite de la série initiale, que d’un ‘’remake ». Aussi, la série ne sera disponible que sur la plateforme HBO Max.

Pour les fans de la première saison qui sont impatients de découvrir ce Gossip Girl 2.0, il faudra patienter jusqu’en 2021, puisqu’en raison du Covid-19, le tournage a été retardé. D’ailleurs, tout a été arrêté, avant même que le tournage ne commence en mars 2020. D’après le responsable des contenus de HBO Max, Kevin Reilly : « Ils n’avaient même pas encore commencé la production ; ils étaient en pré-production et prêts à tourner. »

En attendant, il y a du suspense dans l’air, puisqu’on sait qu’un personnage culte de Gossip Girl sera présent dans la suite. Comme indice dans le générique, on entend : « « And who am I ? That’s one secret I’ll never tell… You know you love me. XOXO, Gossip Girl (Et qui je suis ? Voilà un secret que je ne révélerai jamais… Je sais que vous m’aimez. Bisous, bisous, Gossip Girl, en version française) » »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gossip Girl (@gossipgirl)

Suite ou remake, cette version de Gossip Girl prend en compte une toute nouvelle génération d’élèves. Ils viennent d’écoles privées de la ville de Manhattan, et auront du mal à se cacher de Gossip Girl.

Dans ce nouvel opus de la série, on est 8 ans après que la fille bavarde ait fermé son blog. On plonge dans le quotidien de jeunes lycéens fortunés de l’Upper East Side new yorkais. Gare aux secrets…rien n’échappe à l’œil de Gossip Girl !

Gossip Girl : les personnages

Même si on aura affaire à une autre génération de jeunes gens, il y aura quand même le retour de quelques têtes de la série originale de Gossip Girl. Déjà, la voix de Gossip Girl sera toujours interprétée par Kristen Bell. On se rappelle d’elle dans Veronica Mars où elle était l’héroïne, ou encore dans la série The Good Place.

D’après les producteurs de la série : « Kristen Bell a toujours été et sera toujours la voix de Gossip Girl ». Quant aux autres personnages cultes comme Serena (Blake Lively) ou Blair (Leighton Meester), il n’y aura personne pour reprendre ces rôles, à la place des acteurs originaux. Cela n’exclut pas la possibilité que les acteurs eux-mêmes endossent leur personnage pour quelques apparitions dans le film : « Nous les avons toutes contactées pour leur faire savoir que cela se produisait, et que nous aimerions qu’elles participent si elles le souhaitent. Mais nous ne voulions certainement pas que cette série dépende de leur participation ».

D’une manière ou d’une autre, les fans seront ravis de revoir leurs personnages préférés. Quant au nouveau casting, on pourra compter sur Thomas Doherty, vu dans la série Legacies. Il y aura Emily Alyn Lind qui a joué dans Code Black, et la série Revenge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gossip Girl (@gossipgirl)

Whitney Peak sera de la partie, après son rôle dans les Nouvelles Aventures de Sabrina. On pourra également compter sur l’acteur de Broadway, Jason Gotay, et Jordan Alexander, qui a joué dans Sacred Lies. Après avoir joué dans Pretty Little Liars : The Perfectionists, Eli Brown sera dans Gossip Girl 2.0 ainsi que Jonathan Fernandez, qu’on a vu dans L’arme fatale.

Une chose est sûre, Gossip Girl 2.0 promet plus de diversités de genre et de race… On a hâte !