Goûter : voici une super recette de beignets pour les après-midis de cette saison !

Fourrés à la crème, au chocolat ou à la confiture, les beignets sont des pâtisseries très appétissantes pouvant soulager vos petits creux en après-midi. Qu’ils soient en mode sucré ou salé, la préparation de ces petites gourmandises se fait sans grandes tracasseries. Découvrez donc l’essentiel à retenir au sujet de cette recette pour désormais régaler vos papilles gustatives avec ses délices.

La recette de beignets fourrés pour satisfaire vos fringales d’avant soirée

Contrairement à plusieurs autres mets dont le mode de cuisson est très compliqué et long, la préparation des beignets fourrés vous permet d’économiser en temps. Ce qui vous permet de rapidement satisfaire votre appétit en cas de faim constatée quelques heures après le déjeuner.

C’est également un repas très riche en substances nutritives notamment en glucides, en protéines et en lipides qui apportent de l’énergie à l’organisme et permettent de vite retrouver le sentiment de satiété. Très moelleux et appétissants, les beignets sont aussi adaptés au plaisir de la consommation pour tous les âges.

Quels sont les ingrédients nécessaires ?

Pour une préparation réussie de vos beignets, vous aurez besoin d’œufs, d’un peu de farine de blé blanche, de beurre, de sucre, de la levure de boulanger, de lait, d’huile pour la friture et de pâte à tartiner avec du sucre glace pour la décoration. N’oubliez surtout pas l’ingrédient à fourrer qui est la plupart du temps le chocolat ou la confiture.

Néanmoins, vous pouvez à ce niveau ajouter d’autres mélanges en fonction de vos préférences. Pour modeler et cuire ces ingrédients afin d’obtenir les beignets, vous aurez essentiellement besoin d’un four, d’un rouleau à pâtisserie, d’un saladier, d’un robot pâtissier, d’un film alimentaire, d’une plaque de cuisson pour four et d’un mixeur.

Comment se déroule la préparation des beignets fourrés ?

Pour commencer, renversez le lait tiède dans un saladier. Ajoutez-y de la levure et un œuf puis mélangez le tout. Ensuite, dans un second saladier, mettez de la farine, un peu de sel et du sucre. Poursuivez en ajoutant dans le bol de votre robot pâtissier du lait et de la farine. Réglez par la suite le batteur du robot sur une vitesse moyenne.

Ajoutez le beurre au mélange obtenu et pétrissez pendant environ 5 minutes. Vous aurez à couvrir juste après la pâte d’un film alimentaire et à la poser dans le four pendant 90 minutes afin qu’elle puisse gonfler. Une fois la pâte gonflée obtenue, versez pour finir de la farine sur l’air de travail et étalez la pâte. Découpez la pâte en de petits ronds à la forme de vos beignets et laissez reposer à nouveau en milieu chaud à 25°C environ.

L’étape de la finition

Pour cette phase d’avant dégustation, chauffez de l’huile et mettez-y les beignets. Une fois qu’ils seront dorés, posez-les sur du papier absorbant pour extraire l’excès d’huile. Vos beignets seront alors presque prêts. Garnissez-les pour finir d’un peu de sucre glace. Ouvrez-les en deux et insérez votre ingrédient à fourrer. Vous serez ainsi prêt à les consommer dans une ambiance chaleureuse autour d’une table en famille ou encore en compagnie des amis.