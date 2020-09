Grand Corps Malade et Camille Lellouche font un buzz énorme avec leur duo « Mais je t’aime » !

Grand Corps Malade et Camille Lellouche chantent un duo émouvant

Une chanson explosive, qui secoue et qui émeut, voilà quelle est la promesse du tube « Mais je t’aime ». Ce magnifique duo de Grand Corps Malade (Fabien Marsaud) et Camille Lellouche est un succès. En effet, le titre a déjà été écouté plus de 10 millions de fois et compte 29,4 millions de vues sur YouTube.

L’inattendue collaboration entre Grand Corps Malade et Camille Lellouche a donné naissance à une chanson d’amour relatant, avec précision, la pureté et la passion qui découlent du sentiment amoureux. La belle humoriste et chanteuse ne cache pas son ravissement face au cumul d’écoutes de ce tube via les diverses plateformes de streaming.

Le clip du morceau « Mais je t’aime » a été dévoilée le 17 juin dernier et partagé plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un duo aussi émouvant que bouleversant ayant a su faire craquer la France entière. L’interprétation du vétéran slameur Grand Corps Malade et de la chanteuse comédienne Camille Lellouche met du baume au cœur en cette période d’incertitude liée à la pandémie.

Le titre, qui a été visionné des millions de fois en l’espace de deux mois et demi depuis sa sortie, est un véritable carton. Cette chanson aussi unique que romantique a littéralement fait fondre le public. La ballade romantique est sur toutes les bouches. Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade se confie sur cette chanson : « Moi qui ne passe habituellement presque jamais à la radio, je ne pouvais pas prévoir que ça devienne quasiment un tube d’été. »

L’album Mesdames de Grand Corps Malade en collaboration avec Camille Lellouche et d’autres chanteuses

Cette bouleversante musique qui a charmé d’innombrables français est née d’une genèse étonnante. Camille Lellouche et Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, furent invités le lundi 23 juin à participer à l’émission C à vous sur France 5.

La jeune femme – qui a récemment fait le buzz avec son single « Coco Corona » – confie sur le plateau de l’émission qu’elle avait participé à la composition de « Mais je t’aime ». Cela date de 3 ans, mais elle n’est jamais parvenue à finaliser le morceau. Ce fut tout à fait par hasard que Camille Lellouche se retrouva à jouer du piano avec Fabien Marsaud. Ce dernier s’est mis à improviser et à sublimer la chanson qui est devenu aujourd’hui le hit du siècle.

L’album « Mesdames » de Grand Corps Malade, qui sortira ce 11 septembre, est composé uniquement de collaborations en duos avec des artistes féminins tels que Louane, Laura Smet, Véronique Sanson, Suzane… et bien sûr Camille Lellouche. Le travail de la chanteuse et comédienne a vivement impressionné le chanteur. Ce qui lui a donné envie de chanter avec elle.

La chanson « Mais je t’aime » figure aujourd’hui en tête de liste des hits en tandem de l’année 2020. Petits et grands entonnent ce morceau en cœur et ne cachent pas leur admiration pour les deux artistes. Si le single plait autant, c’est bien grâce à son clip épuré et à ses paroles envoûtantes : « Je t’aime en feu, je t’aime en or / Je t’aime soucieux, je t’aime trop fort / Je t’aime pour deux, je t’aime а tord / C’est périlleux, je t’aime encore »

Le morceau est sublime, appuyé sur une ligne de piano pure et répétitive toute simple. Les paroles sont magiques, profondes et touchantes, si bien que la chanson est rapidement devenue la plus populaire sur Spotify. Une chose est certaine, ce grand succès de l’été 2020 restera dans les annales !